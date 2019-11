Fantacalcio 19/20, Top e Flop 11 della 13a giornata

Condividi su

Lo scorso weekend si è disputato il tredicesimo turno di Serie A e cosi si è chiusa anche un’altra giornata di fantacalcio. Come al solito non sono mancate le sorprese. Adesso andremo a prendere sempre in considerazione un modulo come il 4-3-3, ecco la Top e la Flop 11 di questa 13^ giornata di fantacalcio.

Fantacalcio: la Top 11 di giornata

La Top 11 che fa sognare i fantallenatori per questa giornata ha ottenuto un punteggio pieno di 105,5 punti.

Fra i pali come miglior portiere di giornata troviamo Samir Handanovic, portiere dell’Inter, che grazie alla sua grande prestazione e mantenendo la porta inviolata contro il Torino ha ottenuto un bel 7 che con il bonus è arrivato ad un bell’8 pieno. Passando alla difesa, non si può di certo non considerare la coppia di difensori centrali della Roma: Gianluca Mancini ha ottenuto un 7 che unendosi al +3, grazie al gol, diventa un bel 10 complessivo. Stesso discorso per il suo compagno di reparto Chris Smalling, che ha totalizzato un 11,5 complessivo. Altri voti importanti che riguardano i difensori sono il 10,5 di De Vrji (7,5+3) e il 10 di Calderoni (7+3) e si arriva cosi a ben 42 punti considerando solamente la linea difensiva.

Per quanto riguarda il centrocampo ampliamo con altri di 30 punti. Importantissimo è stato il gol di Giacomo Bonaventura, valso un bel 10 complessivo. A seguire ci sono Nainggolan con un 9,5 (6,5+3) e il 10,5 di Kulusevski. In attacco, grazie alla doppietta messa a segno con l’Atalanta, Higuain si conferma uno dei centravanti più forti della giornata e per questo si è meritato un grande 14,5. A seguire c’è anche il 9,5 di Lautaro Martínez e per ultimo non può mancare chi le top 11 le conosce come le sue tasche, ovvero Immobile, che si è portato a casa un 9,5. L’attacco chiude cosi con un totale di 33,5.

Top 11 fantacalcio 13a giornata: Handanovic 8; Mancini 10; Smalling 11,5; De Vrij 10,5; Calderoni 10; Bonaventura 10; Nainggolan 9,5; Kulusevski 9,5; Higuain 14,5; Lautaro Martinez 9,5; Ciro Immobile 9,5

I Flop 11 di giornata

Partendo dalla porta notiamo un secco 4 ottenuto da Olsen, portiere del Cagliari, che facendosi espellere si è classificato come peggiore fra i pali. Passando alla difesa come peggiore abbiamo il 3,5 di Cacciatore (4,5-1), il 5,5 di Toloi (6-0,5), il 5 di Izzo (5,5-0,5) e il 4,5 di Tomiyasu (5-0,5). Totale di 18,5.

A centrocampo si parte con espulsione di Mato Jajalo che si è guadagnato un netto 3,5 (4,5-1); a ruota abbiamo il 4,5 di Paquetà (5-0,5) e per ultimo il 5 secco di Badelj per un totale di 13. L’attacco si apre con il 3,5 (4,5-1), guadagnato dal 21enne Barrow a causa del rigore sbagliato e poi a seguire il 5,5 secco del centravanti viola Vlahovic e per concludere il 4,5 di Piatek,. L’attacco chiude così con 13,5 punti.

Flop 11 fantacalcio 13a giornata: Olsen 4; Cacciatore 3,5; Toloi 5,5; Izzo 5; Tomiyasu 4,5; Jajalo 3,5; Paquetà 4,5; Badeji 5; Barrow 3,5; Vhalovic 5,5; Piatek 4,5.

