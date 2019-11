Condividi su

Prossimo turno Serie A 2019/2020: orari partite, calendario e diretta tv





Sabato 30 novembre si apre la quattordicesima giornata di Serie A con i soliti tre anticipi. Il turno proseguirà domenica 1 dicembre con altri sei match e terminerà lunedì 2 dicembre con Cagliari-Sampdoria.

Prossimo turno Serie A: gli anticipi del sabato

Brescia-Atalanta alle 15:00, al Rigamonti i bergamaschi in piena zona Europa League affronteranno il fanalino di coda della classifica di Serie A, dopo aver vinto il match di Champions League che ha riacceso la speranza nei tifosi atalantini. Il Brescia è alla ricerca di punti fondamentali per la salvezza. Torna dunque questo sentitissimo derby, che in Serie A manca dall’aprile 2005.



Genoa-Torino alle 18:00, al Ferraris si scontrano due squadre che stanno affrontando un momento difficile di transizione: da una parte un cambio allenatore recente, mentre dall’altra una situazione difficile tra infortuni e risultati negativi. Il Genoa vuole uscire dalla zona retrocessione e il Torino vuole tornare a lottare per un posto in zona Europa e nessuna delle due vuole perdere questo delicato scontro.



Fiorentina-Lecce alle 20:45, al Franchi l’allenatore della viola Montella è a rischio esonero qualora non dovesse arrivare una vittoria. Il Lecce, galvanizzato dal pareggio in extremis contro il Cagliari, vuole ottenere punti per allontanarsi sempre di più dalla zona retrocessione.

I match della domenica

Juventus-Sassuolo alle 12:30, si prevedono gol e spettacolo all’Allianz Stadium con Cristiano Ronaldo a secco da ottobre e la Juve che vuole mantenere il primato in campionato. Il Sassuolo tenterà nell’impresa di strappare qualche punto ai campioni d’Italia dopo la sconfitta casalinga con la Lazio.



Inter-Spal alle 15:00, al Meazza si affrontano la seconda e la penultima in classifica. L’Inter che aspetta un passo falso della Juve vuole e deve assolutamente vincere, la Spal proverà a difendersi con i denti per ottenere almeno un punto.



Lazio-Udinese alle 15:00, il match dell’Olimpico vede affrontarsi la squadra più in forma del campionato e che forse esprime il miglior gioco dopo l’Atalant, e l’Udinese, che sembrava aver trovato la quadra giusta prima di affrontare la Samp di Ranieri.



Parma-Milan alle 15:00, al Tardini un Parma decimato dagli infortuni sfiderà il Milan in via di ripresa e con il ritrovato Bonaventura. Nonostante gli infortuni il Parma è all’ottavo posto in classifica e nelle ultime tre partite ha ottenuto 5 punti.



Napoli-Bologna alle 18:00, al San Paolo i partenopei vogliono riprendere il feeling con la vittoria che manca dal 19 ottobre contro il Verona. Il Bologna in piena crisi proverà a strappare qualche punto ad un Napoli che in campionato non da il meglio.



Verona-Roma alle 20:45, il posticipo domenicale si giocherà al Bentegodi dove il temutissimo Verona tenterà di insidiare la Roma per poter lottare per un posto in Europa League. La Roma vuole vincere per tornare in zona Champions.

Il Monday Night

Cagliari-Sampdoria alle 20:45, la giornata si chiude alla Sardegna Arena. Il Cagliari vuole dimenticare l’incubo di Lecce, mentre la Sampdoria, galvanizzata dalla vittoria casalinga contro l’Udinese, ha tutte le carte in regola per contrastare i sardi.

Prossimo turno Serie A: diretta tv e streaming

La 14a giornata di Serie A potrà essere vista su Sky e DAZN, che questa settimana trasmetterà Fiorentina-Lecce, Juventus-Sassuolo e Lazio-Udinese.

