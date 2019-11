Condividi su

The Eddy: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Netflix ha ordinato la produzione di una nuova serie tv che avrà come tema centrale il mondo della musica: stiamo parlando di The Eddy. La prima stagione dello show conterà solo 8 episodi; a occuparsi della regia è il premio Oscar Damien Chazelle, conosciuto al grande pubblico per aver diretto La La Land, mentre la sceneggiatura è a cura di Jack Thorne. Le riprese hanno avuto inizio a Luglio 2019, per tale motivo si prospetta un debutto dello show nel 2020, anche se a data ancora da ufficializzarsi. Ricordiamo che al momento Netflix non offre più la possibilità di iscriversi al sito per mezzo del mese di prova gratuita; per usufruire del catalogo del colosso streaming sarà quindi necessario scegliere uno dei pacchetti resi disponibili e abbonarsi al servizio.

Il regista Damien Chazelle ha rilasciato una dichiarazione a proposito di The Eddy, mostrando il suo entusiasmo per il progetto, dando anche una parola di ringraziamento ai produttori; di seguito il commento ufficiale:

“È sempre stato il mio sogno girare a Parigi, quindi potete immaginarvi l’emozione che sento nel lavorare in questa cornice con Jack, Glen ed Alan. Sono anche incredibilmente felice che The Eddy abbia trovato una casa sulla piattaforma Netflix“

In attesa di scoprire quando la serie tv approderà sul catalogo di Netflix, cerchiamo di conoscere qualche dettaglio in più sulla trama e sul cast dello show.

The Eddy: la trama

Come su scritto, lo show è una miniserie che ha come ambientazione il panorama musicale. In particolare, ci troviamo a Parigi e la storia ruota intorno un club di Jazz. I proprietari del locale, Farid ed Elliot, stanno vivendo un momento di crisi, soprattutto per quanto riguarda la scarsità di clienti. Elliot, inoltre, è un pianista che ha lasciato la dinamica New York in cerca di fortuna nella nazione francese. Le cose, per lui, prenderanno una piega imprevista quando sua figlia Julie si presenterà alle porte di casa.

Il Cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di The Eddy e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Tahar Rahim veste i panni di Farid; André Holland nel ruolo di Elliot; Leïla Bekhti interpreta Amira; Joanna Kulig è Maja; Amandla Stenberg veste i panni di Julie; Melissa George Alison.

