Condividi su

Dove vedere Genk-Salisburgo in diretta streaming e in tv

Genk-Salisburgo è il quinto e penultimo match valido per il girone E della Champions League: fischio d’inizio previsto per le 21.00 di mercoledì 27 novembre.

Scontro diretto per l’Europa League: nonostante la matematica non condanni ancora il Salisburgo, è molto probabile che queste due squadre si giocheranno fino all’ultima giornata il terzo posto, piazzamento valido per qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta dell’Europa League, a meno di clamorosi ribaltoni.

L’altro scenario, più improbabile, è che il Salisburgo vinca entrambe le partite rimaste (l’ultima contro il Liverpool) e il Napoli non riesca a fare 2 punti in altrettante gare.

Genk-Salisburgo: all’andata fu un match senza storia

I padroni di casa, ormai tagliati fuori dalla corsa verso gli ottavi, hanno ottenuto soltanto 1 punto nel girone, proprio in casa contro il Napoli, quando la sfortuna e un pizzico di imprecisione fermarono gli uomini di Acnelotti. Le cose non vanno certo meglio in campionato: 0 vittorie nelle ultime 4 partite, con la squadra incredibilmente scivolata al nono posto. Servirà una scossa per ribaltare questo anonimo inizio di stagione.

Situazione opposta per il Salisburgo che, fin qui, ha stupito tutti dando del filo da torcere anche alle big del girone, compreso il Napoli: gli austriaci sono stati letteralmente trascinati dal giovanissimo Haaland, capocannoniere di questa Champions e autore di una tripletta nel match di andata, quando alla RedBull Arena non ci fu storia. Il classe 2000, già nel mirino delle big d’Europa tra cui il Real Madrid e il Barcellona, non ha intenzione di fermarsi sul più bello: sono 16 finora i gol realizzati in 14 partite.

Dove vedere il match in tv e diretta streaming

Il match sarà visibile a partire dalle 21.00 in diretta e in esclusiva sui canali Sky: gli abbonati potranno inoltre usufruire del servizio in streaming di Sky go.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it