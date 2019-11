Condividi su

Formazioni e quote Juventus Atletico Madrid: dove vederla in streaming-tv

Juventus Atletico Madrid è la quinta partita del Gruppo D di Champions League, con i bianconeri già qualificati agli ottavi di finale che vorrebbero confermare il primo posto. Stessa ambizione per gli spagnoli, che però devono battere la Juventus a Torino. Sarà comunque una bella partita, soprattutto per la voglia di vincere della squadra allenata da Simeone, che vorrebbe fare meglio dell’andata, quando la partita finì 2-2 al Wanda Metropolitano.

Juventus Atletico Madrid: le probabili formazioni

Nelle file della Juventus dovrebbe tornare Cristiano Ronaldo, mentre non ci sarà Douglas Costa. Da valutare Bernardeschi, Rabiot, Alex Sandro e De Ligt, ma è possibile per loro un turno di riposo, viste anche le condizioni precarie. Simeone, invece, avrà problemi in attacco e in difesa, viste le assenze di Diego Costa nel reparto offensivo e quelle di Vrsalko e Savic in quello difensivo. Ecco le probabili formazioni di Juventus e Atletico Madrid che scenderanno in campo questa sera.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Demiral, Cuadrado; Matuidi, Pjanic, Bentancur; Ramsey; Higuain, Cristiano Ronaldo: All: Sarri.

(4-4-2): Oblak; Lodi, Felipe, Gimenez, Trippier; Lemar, Saul, Partey, Koke; Morata, Joao Felix. All: Simeone. Arbitro: Taylor (ENG).

Juventus Atletico Madrid: le quote

Juventus favorita secondo i bookmakers. Stando a una media quote elaborata da Infobetting, che ha preso come riferimento alcune tra le agenzie più quotate, la vittoria della Juventus è data a 2.25, mentre un pareggio è quotato per la maggior parte delle agenzie a 3.10. Più difficile una vittoria dell’Atletico Madrid, quotata comunque a 3.50.

Dove vedere Barcellona – Borussia Dortmund in diretta tv o streaming

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Niente diretta in chiaro per Juventus Atletico Madrid: la gara inizierà alle ore 21, ma sarà comunque possibile vederla in tv se si è abbonati a Sky. In questa eventualità, qualora non si possa assistere al match seduti comodamente sul divano davanti alla televisione, sarà possibile usufruire del servizio streaming Sky Go e guardare la partita direttamente su PC, smartphone o tablet.

