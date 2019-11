Condividi su

Lazio-Cluj: probabili formazioni, pronostico e quote

Giovedi 28 Novembre allo stadio Olimpico di Roma si giocherà Lazio-Cluj. La partita è valevole per la quinta giornata di Europa League e il calcio d’inizio è fissato per le ore 21.

Come si presentano entrambe le squadre

La Lazio continua la sua corsa verso la zona più alta della Serie A. La squadra di Inzaghi è reduce da cinque vittorie di fila, l’ultima arrivata proprio domenica scorsa fuori casa contro il Sassuolo e finita 1-2, grazie al gol di Caicedo allo scadere. In Europa League, i capitolini non riescono a splendere come in campionato: nel girone E si trovano in terza posizione e l’eliminazione è più vicina di quanto si pensi, due vittorie potrebbero non bastare.

Anche il Cluj si trova in un ottimo periodo di forma. La squadra di Dan Petrescu è prima nel campionato rumeno con 34 punti ottenuti in 17 giornate ed è reduce da un 4-0 rifilato in casa al Chindia Târgoviște. I rumeni in Europa League si trovano in seconda posizione con 9 punti e possono ottenere la qualificazione ai sedicesimi anche con un pareggio in quel di Roma.

Il pronostico e le quote di Lazio-Cluj

I padroni di casa sono favoriti secondo i bookmakers. Facendo una media di quote, la vittoria della Lazio è data a 1.47, mentre un pareggio è quotato a 4.50. La vittoria del Cluj sembra invece improbabile, essendo fissata a 6.50.

Le probabili formazioni di Lazio-Cluj

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.

Allenatore: Simone Inzaghi.

CLUJ (5-3-2): Arlauskis; Peteleu, Burca, Boli, Cestor, Camora; Bordeianu, Djokovic, Paun; Omrani, Deac.

Allenatore: Dan Petrescu.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match Lazio-Cluj sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e in chiaro su TV8. In streaming vi rimandiamo a Sky Go, Now TV e sito di TV8 (gratis).

