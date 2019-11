Condividi su

Massimo Dapporto: carriera e biografia, chi è in Luisa Spagnoli

Rai 1 Martedì 26 Novembre propone in prima serata il film “Luisa Spagnoli“. Una miniserie del regista Lodovico Gasparini con un cast formato da Vinicio Marchionni, Luisa Ranieri, Massimo Dapporto e Gianmarco Tognazzi e Matteo Martari. La miniserie racconta la storia dell’imprenditrice di Perugia nota per le linee di abbigliamento e la creazione dei Baci Perugina.

Franco Castellano: carriera e biografia. Chi è in Luisa Spagnoli

Massimo Dapporto: Successi e vita privata dell’attore

Massimo Dapporto è nato a Milano l’8 Agosto 1945. La vena artistica e la passione per la recitazione ce le ha nel sangue. Suo padre Carlo, infatti, è stato un grande attore di teatro durante il periodo del dopoguerra. Massimo fa il suo esordio sul palcoscenico con il film “Il trafficone” nel 1974. Grazie al successo avuto con il primo film viene subito contattato per partecipare al film 365 all’alba del regista Marco Risi. Durante le riprese conosce Claudio Amendola e Ivo Garrani. Nel 1988 si aggiudica un David di Donatello. Dopo il successo nei cinema decide di intraprendere la carriera come attore di fiction televisive diventando uno dei volti più amati di quegli anni. Lo ricordiamo per la sua presenza nelle serie: Amico Mio dove interpreta il dottor Magri, Casa Famiglia, Distretto di Polizia 7 dove veste i panni del commissario Marcello Fontana e Il commissario. Un altro tassello importante per la carriera di Massimo Dapporto sarà l’interpretazione del giudice Giovanni Falcone nello sceneggiato Giovanni Falcone – L’uomo che sfidò Cosa Nostra. Oltre alla carriera di attore ha avuto anche ruoli importanti come doppiatore come in Mamma, ho riperso l’aereo – Mi sono smarrito a New York nel 1992 e presterà la sua voce allo storico astronauta giocattolo Buzz Lightyear nella famosa produzione film Toy Story.

Massimo Dapporto è sposato con Stefania Longo, la coppia ha avuto un figlio, Dario.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it