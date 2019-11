Condividi su

Dove vedere Astana-Manchester United in diretta streaming e in tv

All’Astana Arena di Astana, giovedi 28 Novembre si giocherà Astana-Manchester United. La partita è valevole per la quinta giornata di Europa League. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 16:50.

Il momento delle due squadre

L’Astana in campionato è davvero inarrestabile. La squadra kazaka comanda la classifica con 69 punti, ma è reduce da una sconfitta 0-2 maturata in casa contro l’Ertis, ma questo è stato un semplice passo falso senza conseguenze. Tutt’altra storia si sta dimostrando il cammino in Europa League, dove i giallo-azzurri si trovano in piena difficoltà: la graduatoria dice ultimo posto con ancora zero punti conquistati ed eliminazione già matematica. Appare molto difficile che possa essere smossa la situazione in questa partita.

Il Manchester United non è ancora in gran forma. La squadra di Solskjær in Premier League si trova in decima posizione con 17 punti ottenuti dopo 13 giornate. I giocatori dell’United sono reduci da un brutto pareggio ottenuto contro lo Sheffield United per 3-3. Avvio da favola invece quello in Europa League, competizione nella quale la squadra inglese si trova in testa alla classifica del girone L con 10 punti ottenuti dopo quattro giornate. Nel match precedente è arrivato un secco 3-0 rifilato al Partizan Belgrado. Questa gara non si dovrebbe rivelare difficile per i Red Devils, che hanno il passaggio del turno già in tasca e ora puntano a consolidare il proprio primato.

Le probabili formazioni di Astana-Manchester United

ASTANA (4-4-2): Eric; Rukavina, Postnikov, Logvinenko, Shomko; Beysebekov, Pertsukh, Maevski, Rotariu; Khizhnichenko, Tomasov.

Allenatore: Roman Hryhorčuk

MANCHESTER UNITED (3-4-3): Romero; Jones, Rojo, Tuanzebe; Young, Fred, Garner, Williams; Mata, Greenwood, Lingard.

Allenatore: Ole Gunnar Solskjær.

Dove vedere Astana-Manchester United in diretta tv e streaming

Il match sarà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Football e in streaming su Sky Go e Now TV.

