Watchmen: trama, cast e anticipazioni sesto episodio serie tv

Continuano gli episodi di Watchmen trasmessi sul canale Sky Atlantic. La serie tv è liberamente ispirata alla saga di fumetti scritti da Alan Moore e Dave Gibbons, sebbene se ne discosti in favore di un’ambientazione decisamente più moderna. Ogni settimana, Sky atlantic procede alla messa in onda in parallelo con gli Stati Uniti, sebbene la versione doppiata nella nostra lingua slitti di altri 7 giorni. Scopriamo insieme la trama del sesto episodio e, in particolare, cosa è accaduto ai nostri protagonisti.

Watchmen, episodo 06: ATTENZIONE SPOILER

Angela, tramite il farmaco Nostalgia, è riuscita a scoprire l’identità di Will: si tratta di suo nonno. Grazie a tale medicinale, Angela può viaggiare attraverso i ricordi conservati nella mente di Will. Ci ritroviamo dunque nel 1938; la realtà ci appare in bianco e nero proprio per favorire il richiamo a una realtà ormai perduta. Troviamo un giovane Will in divisa, ma al contrario di ciò che si possa pensare, la vita di un soldato di colore a quei tempi è estremamente difficile: Will deve combattere ogni giorno non solo le battaglie del suo paese, ma anche e soprattutto il razzismo dei suoi colleghi e, non meno importante, il Ku Klux Clan. Quest’ultimo ha attuato un piano per ipnotizzare gli afroamericani e metterli uno contro l’altro; William Reeves comprende che l’unico modo per evitare il peggio è mettersi nei panni di un giustiziere mascherato e uccidere i suoi nemici. Nasce così il primo Watchman della storia: Hidden Justice.

Il Cast della serie Tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Watchmen e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Regina King veste i panni di Angela Abar; Don Johnson nel ruolo di Judd Crawford; Tim Blake Nelson è Looking Glass; Louis Gossett Jr. interpreta Will Reeves; Jessica Camacho veste i panni di Pirate Jenny; Andrew Howard nel ruolo di Red Scare; Jeremy Irons interpreta Adrian Veidt; Jean Smart è Laurie Blake; Yahya Abdul–Mateen II veste i panni di Cal Abar.

