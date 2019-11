Condividi su

Gianmarco Tognazzi: carriera e biografia, chi è in Luisa Spagnoli

Rai1 ha passato in onda in prima serata la docu-fiction Luisa Spagnol. Una produzione del regista Lodovico Gasparini con Gianmarco Tognazzi. La miniserie racconta la storia dell’imprenditrice Luisa Spagnoli, vissuta nella Perugia dei primi del Novecento. La Spagnoli è nota per le linee di abbigliamento e la creazione dei Baci Perugina. In questa pellicola viene mostrato il lato umano della donna, il rapporto con il marito, musicista di professione, e la lotta di emancipazione dallo stereotipo della donna in quell’epoca.

Gianmarco Tognazzi: vita privata e carriera dell’attore romano

Gianmarco Tognazzi nasce a Roma l’11 ottobre 1967 ed è figlio d’arte da parte di entrambi i genitori. Gianmarco è il secondo figlio del celebre attore e regista Ugo Tognazzi e dell’attrice capitolina Franca Bettoja. Circondato dal mondo del cinema, non può che rimanerne affascinato e seguire le orme del padre ed è cosi che già all’età di sette anni compare nel film Non toccare la donna bianca con lo stesso Ugo e altri due mostri saccri del cinema di quei tempi: Catherine Deneuve e Marcello Mastroianni.

Nel 1984 si stacca dalla figura paterna, iniziando la sua vera carriera e formazione al fianco di Jerry Calà, Christian De Sica e Claudio Amendola nella commedia di Vanzina Vacanze in America. Nel 1989 conduce il Festival di Sanremo accanto a Danny Quinn, Rosita Celentano e Paola Dominguin. Tra i molti film a cui ha partecipato ne citiamo solo alcuni come: Ex, regia di Fausto Brizzi nel 2009, I soliti idioti – Il film di Enrico Lando nel 2011, Incompresa dove alla regia troviamo Asia Argento e nel 2019 partecipa a Se mi vuoi bene, sempre di Fausto Brizzi. Tognazzi ha prestato la sua voce al personaggio Tullio nel film d’animazione della Dreamworks La strada per El Dorado.

Gianmarco Tognazzi si è sposato nel 2006 con Valeria Pintore. La coppia ha avuto due figli, Viola nel 2006 e Tommaso Ugo nel 2012.

