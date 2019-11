Condividi su

Concerto Paul McCartney Napoli: data, anticipazioni e programma

Il concerto di Paul McCartney a Napoli, è uno dei grandi eventi del 2020 da non perdere. Lo spettacolo si terrà a Piazza Plebiscito, che farà da cornice ai grandi successi del 77enne bassista inglese.

Date e info biglietti

Dopo 7 anni dal suo ultimo concerto a Roma, Paul McCartney ritorna ancora più carico in Italia. Questa volta però ad ospitarlo non sarà più la capitale romana, ma la città di Napoli.

L’ex bassista dei Beatles, torna nelle scene italiane con la sua tournee mondiale ” Freshen Up Tour “. Il concerto si terrà a Piazza Plebiscito, il 10 giugno del 2020 alle ore 21. Paul McCartney però, non si ferma solo a Napoli: anche per la città di Lucca è stata confermata una seconda data del tour, giorno 13 giugno del medesimo anno.

Per quanto riguarda i biglietti, questi sono già disponibili dal 25 Novembre su TicketOne. I prezzi partono dai 89,70€ (per i posti in piedi) fino ad arrivare ad un massimo di 630€ con il Vip Package, che include vari vantaggi. Il concerto di Napoli permetterà di ospitare tra le 22mila e le 25mila persone.

Programma del concerto

Numeroso è il repertorio del cantante Paul McCartney. Il concerto, infatti, durerà ben 3 ore con 38 canzoni. Il bassista intratterrà non solo con i nuovi brani tratti dal suo 18° album da solista, Egypt Station del 2018, ma delizierà il pubblico con numerosi omaggi. Per esempio, ci sarà un tributo a Jonh Lennon con Being for the Benefit of Mr. Kite! e a Georghe Harrison con Something.

Il ritorno di Paul McCartney

Il volto di McCartney non è assolutamente nuovo per la città di Napoli. Ventinove anni prima, infatti, l’artista si esibiva per la prima volta in questa città, ma nel teatro Palapartenope, per l’«Unplugged Summer Tour».

