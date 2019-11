Condividi su

Dove vedere Young Boys-Porto in diretta streaming e in tv



Giovedì 28 novembre alle 18:55, si giocherà allo Stade de Suisse Young Boys-Porto, partita valida per la quinta giornata di Europa League del gruppo G.

Primi in Europa League e Super League

Dopo quattro giornate, lo Young Boys si trova al primo posto del gruppo G a pari merito con il Glasgow Rangers a 7 punti. Con una vittoria contro il Porto, i ragazzi di Seoane otterrebbero la qualificazione immediata ai sedicesimi di Europa League, traguardo che manca dall’annata 2014/2015 quando vennero eliminati dall’Everton.



Nell’ultima uscita europea, i gialloneri hanno pareggiato con il Feyenoord per 1-1: un pareggio in trasferta che ha fatto comodo agli svizzeri, che hanno mantenuto il primato nel girone. In Super League la situazione è quasi analoga, sempre al primo posto ma con quattro punti di vantaggio sulla seconda in classifica, il Basilea. Proprio quest’ultima giornata è cominciata la fuga che ha visto lo Young Boys vincere una partita pirotecnica per 3-4 contro il Sion, mentre i loro diretti concorrenti hanno fatto un passo falso perdendo 2-0 fuori casa contro il Servette. La vittoria dello Young Boys è quotata dai bookmakers a 2,87, mentre il pareggio a 3,50.

Il Porto insegue la qualificazione

Il Porto si trova in fondo al gruppo G a 4 punti insieme al Feyenoord ed è obbligato a vincere giovedì se vuole qualificarsi ai sedicesimi. Vincendo contro lo Young Boys, il sodalizio portoghese si ritroverebbe a pari punti con i diretti avversari e rimetterebbe il passaggio del turno in discussione fino all’ultima decisiva giornata.



Nell’ultimo match di Europa League i dragoni hanno perso 2-0 contro il Glasgow Rangers, mostrando gravi disattenzioni in fase difensiva. Per quanto riguarda il campionato la situazione è completamente opposta, con il secondo posto a due punti dal Benfica che comanda la Primeira Liga. I lusitani hanno ottenuto una striscia di dieci risultati positivi nel campionato portoghese, a differenza dell’Europa dove ha ottenuto due delle tre sconfitte stagionali. La vittoria contro lo Young Boys è quotata a 2,40.

Le probabili formazioni di Young Boys-Porto

YOUNG BOYS (4-4-2): Von Ballmoos; Janko, Sorensen, Zesiger, Lotomba; Fassnacht, Aebischer, Gaudino, Moumi; Assale, Nsame.



Allenatore: Seoane



PORTO (4-4-2): Marchesin; Corona, Mbemba, Marcano, Telles; Costa, Uribe, Danilo, Diaz; Marega, Tiquinho.



Allenatore: Conceicao

Dove vedere Young Boys-Porto in diretta streaming e tv

Il match non godrà di copertura televisiva e in streaming nel territorio italiano, ma si potrà seguire attraverso la diretta gol su Sky Sport.

