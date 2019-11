Condividi su

Dove vedere Feyenoord-Rangers in diretta streaming e in tv



Giovedì 28 novembre alle 18:55, si disputerà al De Kuip Feyenoord-Rangers, partita valida per la quinta giornata di Europa League del gruppo G.

Feyenoord obbligato a vincere

Con 4 punti in classifica, la squadra di Advocaat è costretta a vincere contro il Glasgow Rangers se vuole restare in corsa per la qualificazione ai sedicesimi di finale.

Nell’ultima giornata europea ha ottenuto un pareggio contro la capolista Young Boys: 1-1 che sta stretto agli olandesi, passati in vantaggio nel primo tempo con Berghuis e raggiunti nel secondo da Spielmann. Qualora vincessero sia Feyenoord che Porto, le squadre si troverebbero tutte a 7 punti e l’ultima giornata del gruppo G diventerebbe un dentro o fuori per tutte e quattro. In Eredivisie la situazione è complicata e soprattutto altalenante per la squadra di Rotterdam, che con 21 punti si trova al decimo posto e solo ora le cose sembrano aver preso una buona piega, dopo aver ottenuto 7 punti nelle ultime tre giornate. La vittoria contro il Rangers è quotata dai bookmakers a 2,45.

Rangers a un passo dalla qualificazione

Il Glasgow Rangers, dopo la pesantissima vittoria contro il Porto, si trova ad un passo dalla qualificazione ai sedicesimi: un risultato positivo in questo match metterebbe sui binari giusti gli scozzesi.



Proprio contro i portoghesi, i ragazzi di Gerrard hanno dimostrato di essere all’altezza della competizione, vincendo 2-0 dimostrando una notevole qualità di gioco e una bravura difensiva che ha permesso di mantenere la porta inviolata. In Premiership continua la fuga in parallelo con il Celtic, entrambe a 34 punti e in attesa di un passo falso dell’altra. Il Rangers in campionato ha una serie positiva che dura dalla sconfitta inflittagli proprio dagli acerrimi rivali a settembre. La vittoria contro il Feyenoord è quotata a 2,75, mentre il pareggio a 3,60.

Le probabili formazioni di Feyenoord-Rangers

FEYENOORD (4-3-3): Vermeer; Geertruida, Botteghin, Baron, Malacia; Toornstra, Fer, Kokcu; Berghuis, Sinisterra, Larsson.



Allenatore: Advocaat



RANGERS (4-3-3): McGregor; Tavernier, Goldson, Helander, Barisic; Jack, Davis, Kamara; Barker, Morelos, Kent.



Allenatore: Gerrard

Dove vedere il match in streaming, tv

Feyenoord-Rangers sarà trasmessa in tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now TV.

