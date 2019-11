Condividi su

Istanbul Basaksehir-Roma: probabili formazioni, pronostico e quote

La Roma di Paulo Fonseca vola in Turchia per la quinta giornata di UEFA Europa League. Allo stadio Basaksehir Fatih Terim di Istanbul va in scena la sfida Istanbul Basaksehir-Roma, valida per il Gruppo J. La gara inizierà alle ore 18:55 di giovedì 28 novembre e sarà arbitrata dal rumeno Ovidiu Hategan, che può vantare un precedente con la Roma: l’andata dei sedicesimi di finale della stagione 2014/2015 contro il Feyenoord, match terminato 1-1.

Pronostico e quote di Istanbul Basaksehir-Roma

Il cammino della Roma si è complicato dopo la sconfitta contro il Borussia Mönchengladbach, ma ai giallorossi potrebbero bastare 4 punti per superare il turno, anche tenendo conto del fatto che nell’ultima giornata ci sarà lo scontro diretto tra turchi e tedeschi. Intanto però bisogna superare il Basaksehir e non sarà una passeggiata. I turchi, terzi nel loro campionato, guidano il Gruppo J e sono imbattuti da ben tredici partite tra campionato e coppe.

In vista di Istanbul Basakeshir-Roma, i bookmakers danno comunque fiducia alla squadra capitolina. La quota riguardante il successo dei giallorossi in trasferta si attesta mediamente a 2,00 mentre quella della vittoria interna dei turchi oscilla tra 3,50 e 3,75. Sugli stessi valori è quotato il pareggio.

Le probabili formazioni del match

Sulla fascia destra difensiva della Roma tornerà Spinazzola, pienamente ristabilitosi dopo i problemi fisici che lo avevano costretto a saltare le partite con la Nazionale. Per il resto Fonseca dovrebbe affidarsi agli stessi interpreti scesi in campo contro il Brescia nell’ultimo turno di campionato. Pellegrini dunque ancora sulla trequarti, Diawara e Veretout in mediana. In dubbio Florenzi e Pastore, entrambi acciaccati, ballottaggio poi tra Kluivert e Ünder, con il turco leggermente favorito. Tra le fila dell’Istanbul Basaksehir rientra Skrtel al centro della difesa. In avanti ancora Crivelli, chance dal primo minuto anche per Guldbrandsen.

Ecco le probabili formazioni di Istanbul Basaksehir-Roma:

Istanbul Basaksehir (4-2-3-1): Gunok; Caiçaram Ponck, Skrtel, Clichy; Topal. Tekdemir; Visca, Kahveci, Guldbransen; Crivelli. All: Buruk.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Ünder; Dzeko. All: Fonseca.

