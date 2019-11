Condividi su

Parma-Milan: probabili formazioni, pronostico e quote

Domenica 1 Dicembre avrà luogo, allo stadio Ennio Tardini, la sfida Parma-Milan. Il match è valevole per la 14esima giornata di Serie A 19/20, con calcio d’inizio fissato per le ore 15:00.

Come arrivano entrambe le squadre

Il Parma sta disputando fin qui un’ottima stagione. I giocatori stanno dando il massimo in questo campionato e infatti non a caso si trovano in ottava posizione con 18 punti ottenuti in 13 giornate, pari merito con il Verona di Jurić. La squadra di D’Aversa, continuando cosi, potrebbe puntare l’ingresso in zona Europa League. Reduci da un pareggio insidioso ottenuto in casa del Bologna, contro il Milan proveranno ad ottenere i tre punti sfruttando il periodo molto negativo dei rossoneri.

Il Milan è in crisi totale. La squadra di Pioli si trova in 12esima posizione con 14 punti ottenuti in 13 giornate gli stessi di Torino e Udinese. I rossoneri sono reduci dal pareggio casalingo ottenuto contro il Napoli di Ancelotti e vogliono ottenere i tre punti in modo da riavvicinarsi proprio ai padroni di casa, che in classifica si trovano quattro punti sopra.

Le probabili formazioni di Parma-Milan

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Sprocati, Gervinho

Allenatore: Roberto D’Aversa

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Bennacer, Krunic; Suso, Piatek, Calhanoglu

Allenatore: Stefano Pioli

Il pronostico e le quote del match

Milan favorito in questo match. Secondo le quote dei bookmakers, la squadra di Pioli sembra più favorita rispetto a quella di D’Aversa. La vittoria del Parma è quotata a 3.40, così come il pareggio, mentre la vittoria del Milan è quotata a 2.30. Viene però difficile fornire un pronostico esatto. I meneghini sono favoriti dalle quote, ma la classifica dice tutt’altro. Gli emiliani, inoltre, nell’ultima sfida tra le propria mura amiche hanno abbattuto la Roma. Per loro ancora nessun pareggio casalingo in questo campionato.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it