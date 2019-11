Condividi su

Napoli-Bologna: probabili formazioni, pronostico e quote

Domenica 1 Dicembre andrà in scena la sfida fra Napoli-Bologna. Al San Paolo, il calcio d’inizio è previsto per le ore 18 e la partita è valevole per la 14a giornata di Serie A 19/20.

Come arrivano entrambe le squadre

Il Napoli era partito benissimo in questa stagione e adesso non riesce più ad ottenere alcuna vittoria: i partenopei infatti non conquistano l’intera posta in palio dal 2-0 casalingo contro il Verona dello scorso 19 ottobre. La squadra di Ancelotti da quella volta ha collezionato quattro pareggi e una sconfitta e si presenta al match contro il Bologna dopo aver impattato fuori casa contro il Milan nell’ultimo turno. Gli azzurri stanno andando bene almeno in Champions League: reduci dal pareggio ottenuto ad Anfield contro il Liverpool, sono attualmente secondi con 9 punti in classifica e si giocheranno la qualificazione nell’ultimo turno dei gironi.

Il Bologna si trova in tutt’altra situazione rispetto ai padroni di casa. La squadra di Mihajlović staziona in 15esima posizione a pari punti con il Sassuolo, con 13 punti conquistati in 13 giornate. I rossoblu sono reduci del pareggio ottenuto in casa contro il Parma di D’Aversa. I felsinei hanno dunque bisogno di risalire la china e proveranno a farlo questa domenica contro una squadra come detto in crisi, ma che resta sicuramente favorita per la conquista dei tre punti.

Le probabili formazioni di Napoli-Bologna

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Elmas, Allan, Zielinski; Insigne, Mertens, Lozano.

Allenatore: Carlo Ancelotti

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Krejci, Denswil, Tomiyasu, Mbaye; Dzemaili, Medel; Sansone, Svanberg, Orsolini; Palacio.

Allenatore: Siniša Mihajlović

Il pronostico e le quote del match

Come detto, nonostante il periodo è il Napoli favorito in questo match, complice anche il sempre importante fattore campo. Leggendo le quote dei bookmakers, la vittoria dei partenopei quotata 1.45, il pareggio a 4.50 e la vittoria ospite a 6.50.

