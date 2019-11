Condividi su

Arsenal-Eintracht: probabili formazioni, pronostico e quote

Il Gruppo F di Europa League si appresta a vivere una sfida di alto livello. All’Emirates Stadium di Londra va infatti in scena Arsenal-Eintracht, con il calcio d’inizio previsto per giovedì 28 novembre alle ore 21:00. Si tratta di uno scontro tra due formazioni che vogliono fare molta strada in questa competizione. Al momento i gunners guidano il girone con 10 punti, seguiti da Standard Liegi ed Eintracht a quota 6, ultimo il Vitoria Guimaraes che ha racimolato un solo punto. Agli inglesi basta dunque un pareggio per staccare il pass per i sedicesimi di finale.

Arsenal-Eintracht: pronostico e quote

È molto difficile esprimere un pronostico per Arsenal-Eintracht. La sfida si preannuncia parecchio equilibrata tra due squadre che stanno rendendo meno del previsto. L’Arsenal è infatti solo ottavo in Premier League, già lontanissimo dalla zona Champions League (il Chelsea, quarto, ha ben 8 punti di vantaggio), mentre l’Eintracht è solo decimo in Bundesliga, comunque non distante dalle zone che valgono l’accesso alle coppe europee.

Le quote vedono favorita la squadra di Emery, con il fattore campo che incide molto in tal senso. Un eventuale successo dei gunners è quotato tra 1,90 e 1,98. La quota riguardante la vittoria dell’Eintracht oscilla tra 3,70 e 3,85. Il pareggio si attesta in media a 3,70.

Le probabili formazioni del match

In vista di Arsenal-Eintracht, Unai Emery apporterà qualche modifica alla propria squadra. Rispetto al match pareggiato contro il Southampton, al centro della difesa ci sarà Mustafi e non David Luiz, mentre a centrocampo sarà Willock ad affiancare Torreira. Nel tridente offensivo spazio a Pépé e Martinelli che agiranno ai lati di Lacazette, panchina per dunque per Aubameyang e Özil.

L’Eintracht risponderà con un probabile 3-5-2 che vedrà Kostic agire sulla fascia sinistra e Rode in cabina di regia. Tagliato fuori il trequartista Gacinovic.

Di seguito dunque le probabili formazioni di Arsenal-Eintracht:

Arsenal (3-4-3): Leno; Chambers, Mustafi, Papastathopoulos; Maitland-Niles, Torreira, Willock, Kolasinac; Pépé, Lacazette, Martinelli. All: Emery.

Eintracht (3-5-2): Sorrow; Abraham, Hasebe, Hinteregger; Chandler, Gelson Fernandes, Rode, Sow, Kostic; Paciencia, André Silva. All: Hütter.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it