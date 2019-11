Condividi su

Rust, trama del brutale gioco d’azione. Quando uscirà su Playstation 4 e Xbox One

L’action survival Rust dei Facepunch Studios, insieme agli sviluppatori Double Eleven, sbarcherà su PS4 e XBOX One nel 2020. Scopriamo insieme cosa ci riserva questo nuovo titolo.

Una misteriosa isola post-apocalittica: cosa aspettarsi

Rust è un gioco d’azione di sopravvivenza in multi-giocatore. Ci sveglieremo su questa brutale isola post-apocalittica dove l’unico vero scopo è sopravvivere. A far da contorno a questa ambientazione vi saranno spiagge, grandi foreste, montagne innevate, laghi, fiumi, edifici urbani in disuso e zone industriali fatiscenti. Ci si dovrà difendere da vari pericoli, dalla fauna (persino i polli potranno darci del filo da torcere), da abitanti che popolano l’isola e, non meno importante, dagli stessi altri giocatori. All’inizio, in Rust avremo solo un sasso con cui difenderci, procacciare del cibo o per procurarci del materiale; avremo l’opportunità di rubare, far fuori altri player e rubare dai cadaveri le loro sudate risorse, tutto al fine di permettere la nostra sopravvivenza nelle varie sessioni; man mano che si procederà con la raccolta di materiale si avrà l’opportunità di creare armi, indumenti per difendersi (anche dal freddo), creare costruzioni (tra cui dapprima capanne per poi arrivare anche a case in legno o di altri materiali), letti, casse per riporre oggetti e tante altre cose che amplieranno la durata del nostro soggiorno infernale. La struttura di Rust ci permetterà di affrontare o collaborare online con un massimo di 400 persone nei server ufficiali, ampliati in questi ultimi anni e resi più sicuri, con vari fix e sistemi anti-cheat. Creare gruppi sarà fondamentale sia per poter sopravvivere (favorirà le vostre possibilità di rimanere in vita), sia per difendersi da invasioni di altri giocatori, sia per organizzare avanscoperte con i propri amici. Rust richiede infatti al giocatore una certa dedizione e pazienza, specialmente nell’affrontare la spietata community del gioco, un survival da non prendere sottogamba, ma che saprà ricompensare e divertire gli amanti del genere.

Rust, presentazione e anno di uscita su console

Autori del sandbox Garry’s Mod, i Facepunch Studios hanno avuto modo di presentare Rust in edizione per console a Londra durante gli X019 di Microsoft. Il titolo approderà su Playstation 4 e Xbox One durante l’anno 2020. I giocatori avranno così l’opportunità di mettere mano sul titolo action-survival degli sviluppatori sulle loro piattaforme casalinghe.

