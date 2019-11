Condividi su

Huawei Matebook D14: prezzo, caratteristiche e quando escono in Italia

Le società di telecomunicazioni cinesi si stanno dando un gran da fare, mettendo sempre più in difficoltà la concorrenza occidentale. Huawei, attualmente tra le aziende più attive e prolifiche del mercato, ha annunciato il Matebook D14 e D15, prossimi prodotti medio-gamma del mercato. I due modelli si differenzieranno per pochi elementi, tra tutti quello dimensionale. Scopriamo insieme prezzo, caratteristiche e data prevista di lancio del nuovo portatile D14.

Caratteristiche tecniche Matebook D14

Partiamo dalla dimensione dello schermo, che misura appunto 14”, con una display FullHD contrastato 800:1. Il telaio del Matebook D14 è rivestito in alluminio e le sue dimensioni corrispondo alle misure di 322.5 x 214.8 x 15.9 mm per un peso di 1.38 kg. Il portatile dovrebbe montare un processore Intel Core i5 o i7 (si potrà scegliere) di decima generazione o in alternativa l’AMD Ryzen R5 3500U. Una determinata scelta comporterà una differenza, tanto per il prezzo, quanto per la RAM. Saranno disponibili infatti le versioni da 8 e 16GB.

Il portatile dovrebbe garantire inoltre un’autonomia della batteria di circa 13 ore, oltre che di un caricatore rapido in grado di recuperare il 50% in soli 30 minuti. Per quanto riguarda la memoria, il MateBook D14 offre 512GB di SSD E 1TB di HDD (Memoria a stato solido). La scheda grafica scelta, infine, dovrebbe essere Nvidia MX250.

Il prezzo del prodotto

Posto che il prodotto sarà reso disponibile per il mercato cinese, il prezzo del Matebook D14 dovrebbe aggirarsi tra i 5000 e i 6500 yuan, ossia tra 650 e 850 euro, in base alla scelta del modello con il prcessore i5 o i7 e alla RAM.

MateBook D14 quando l’arrivo in Italia?

Il nuovo portatile è già predisposto al preordine insieme al D15, con cui è stato annunciato e sarà disponibile attualmente solo in Cina a partire dal prossimo 3 dicembre. Per l’arrivo in Italia si dovrà sicuramente aspettare il 2020.

