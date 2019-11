Condividi su

Godfrey Gao è morto: causa morte, carriera e biografia. Chi era

Godfrey Gao è morto durante le riprese di un reality show, girato a Singapore e molto noto in Asia, denominato Chase Me. Ma chi è Godfrey Gao? Il suo nome forse non dirà nulla ai più: Gao era un attore e modello nato a Taiwan, ma trapiantato in Canada (dove viveva dall’età di 9 anni), che gli spettatori italiani hanno visto nel film Shadowhunters – Città di Ossa, dove interpretava lo stregone di Brooklyn, Magnus Bane.

Godfrey Gao è morto: cosa è successo

Il reality Chase Me è uno spettacolo che si compone di due squadre formate da 4 elementi ciascuno: ognuno di questi può essere un chaser, ovvero un inseguitore, oppure un runner, vale a dire un fuggitivo. Gao è morto proprio mentre interpretava il ruolo del runner, si è accasciato al suolo davanti alle telecamere, affermando di non farcela più a correre. I soccorsi sono arrivati prontamente e su Instagram circolano foto (in cui però non si vede Gao) che si focalizzano soprattutto sui volti sconcertati degli altri concorrenti e dello staff tecnico del reality, consapevoli della gravità della situazione. Trasportato in ospedale, Gao non ce l’ha fatta e i medici ne hanno certificato l’arresto cardiaco.

Chi era Godfrey Gao

Godfrey Gao (il cui vero nome era Gao Yixiang) è nato a Taipei il 22 settembre 1984. Di madre taiwanese e padre malese, si trasferisce in Canada con tutta la famiglia, a Vancouver e qui frequenta la Capilano University. A 20 anni torna però nel Paese natale, a Taiwan, dove intraprende la carriera di modello. Nel 2011 è il primo modello asiatico a comparire per una campagna pubblicitaria di Louis Vuitton.

La morte di uno dei volti più noti in Asia ha fatto ovviamente scalpore, soprattutto per la natura dell’evento. Non è il primo incidente che caratterizza il reality Chase Me, ma è certamente il più grave. Sull’account Instagram dell’attore si sommano i messaggi di cordoglio, commozione e incredulità da parte dei suoi fan. I produttori del reality show hanno già comunicato che aiuteranno la famiglia di Gao per l’organizzazione dei funerali.

