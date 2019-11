Condividi su

Milan Coffee Festival: date, programma e ospiti seconda edizione

A distanza di un anno esatto, il Milan Coffee Festival fa il suo grande ritorno nella città meneghina con i suoi tre giorni – dal 30 novembre al 2 dicembre 2019 – interamente dedicati a ciò che in Italia è una vera e propria istituzione, sua maestà il caffè. Di seguito, ecco tutto ciò che c’è da sapere a riguardo.

Milan Coffee festival: ecco ciò che bisogna sapere

Il caffè, si sa, almeno in Italia è ormai parte indissolubile della nostra cultura e conseguentemente del nostro vivere quotidiano: che siano due, tre, quattro o cinque al giorno o che sia corto, lungo, doppio o in qualunque altra variante, poco importa.

Il Milan Coffee Festival 2019 avrà luogo presso il Superstudio Più, struttura che trova sistemazione in via Tortona. Tra spensieratezza e gioco – come per l’edizione 2018 – anche per quest’anno sono previste un gran numero di attività/aree specifiche – ben dodici – verse a esaltare la bontà del buono e vecchio caffè artigianale: si va dal People of Milan al The Brew Bar, passando per il Latte Art Live e il Crush the Rush e molte altre ancora; ognuna di queste aree ha dunque la finalità ultima di far accrescere – chi per qualcosa e chi per qualcos’altro – ciò che è la conoscenza attorno al caffè stesso, che sia attraverso gare, degustazioni, workshop o vere e proprie masterclass condotte da esperti del settore.

Ciascuna attività presente sulla card, ovviamente, ha dei suoi precisi orari di “messa in scena”, tempistiche che – in modo molto semplice e lineare – possono essere ottenibili consultando il sito dell’evento, www.milancoffeefestival.com. Inoltre, saranno anch’essi numerosi i brand che parteciperanno a tal evento: Garage Coffee Bros, Istituto Espresso Italiano, Lavazza e La Marzocco solo per citarne alcuni: per la lista completa, come prima, basta consultare il sito web ufficiale sopracitato.

L’accesso libero e gratuito per tutti sarà garantito, esteso per i primi due giorni del Milan Coffee Festival – il 30 novembre e l’1 dicembre – cosa che invece non sarà possibile nella giornata di chiusura dell’evento, in cui l’accesso riguarderà i soli membri del settore HoReCa (Hotel, Restaurant, Caffè).

