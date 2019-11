Condividi su

Premio De André “Parlare Musica” 2019: nomi semifinalisti e programma

Anche quest’anno il Premio De André “Parlare Musica”, giunto ormai alla sua diciottesima edizione, è pronto a fare sul serio e ad entrare nel momento più caldo della competizione, quello delle semifinali e della finalissima.

Premio De André 2019, il programma della gara

Anno dopo anno, la gara dedicata alla memoria del grande cantautore ligure assume più fascino e rilevanza a livello nazionale e a testimoniare ciò c’è anche il record di partecipazioni che – al termine ultimo delle iscrizioni, 20 ottobre 2019 – l’edizione 2019 del Premio De André ha fatto registrare. Sono infatti 1190 i progetti artistici fatti pervenire, un numero tanto alto e non preventivato che ha costretto coloro i quali si occupano dell’organizzazione del premio, in particolar modo Luisa Melis, direttrice artistica della gara, a dover estendere il tempo necessario per poter passare in rassegna e valutare la qualità di ogni singolo pezzo, facendo così slittare l’uscita ufficiale della lista dei 30 semifinalisti dal 4 al 25 novembre.

Le semifinali dovrebbero aver luogo il 14 e il 15 dicembre. Tuttavia, di questi 30 semifinalisti solo 8 di loro passeranno il turno e avranno dunque la possibilità di prendere parte alla finalissima, la quale dovrebbe aver luogo lunedì 20 gennaio 2020 presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma: in palio vi è un pass importante a livello discografico, che si concretizzerebbe anche nella firma di un contratto lavorativo con Sony Music Italia, oltre che alla possibilità – grazie anche a diversi contributi ottenuti – di poter realizzare brani, videoclip nonché tour su e giù per lo stivale. Tutto ciò per quanto riguarda la sezione Musica, mentre l’altra sezione in gara è quella di Pitture e Poesie, ai cui vincitori è garantita grande visibilità per le loro realizzazione.

Per quanto riguarda la composizione della giuria, secondo quanto riportato da wemusic.it, oltre alla già citata Luisa Melis, gli altri giudici delle semifinali dovrebbero essere: Enrico Schleifer, Massimo Bonelli, Riccardo De Stefano, Roberto Sironi, Rossella Diaco e Vincent Messina.

La lista dei 30 semifinalisti

Organizzazione del Premio De André 2019 a parte, per fare una gara non basta definire con esattezza il regolamento, ma pur servono degli sfidanti, dei partecipanti. Ecco di seguito la lista dei 30 che prenderà parte alle semifinali live del 14 e 15 dicembre 2019:

Alice Clarini, Roma

Alterego, Roma

Anna, Nola

Antonio Langone, Potenza

Biba, Roma

Capo Di Buona Speranza, Napoli

Elephant Brain, Perugia

Franz, Monza

Giulia Ventisette, Firenze

Il Palpitto dell’Uno, Foggia

Il terzo Istante, Torino

Lamine, Roma

Libero, Agrigento

Luvaq, Lecce

Marcondiro, Roma

Massimo Francescon Band, Treviso

Micaela Tempesta, Napoli

Molla, Bari

Nebbia, Roma

Peligro, Milano

Romito, Napoli

Sale, Roma

Sebastiano Pagliuca, Macerata

Siki, Cagliari

Stona, Alessandria

Studio Illegale, Viterbo

Toru, Pisa

Ulula & Laforesta, Milano

Zerella, Avellin

Zuin, Desio

