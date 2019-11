Condividi su

Emilio Fede ricoverato: condizioni di salute e ultime notizie. Ecco come sta

Emilio Fede è stato ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano dopo aver subito una brutta caduta. Lo ha riportato Adnkronos: attualmente l’ex direttore del Tg4 resta sotto osservazione. 88 anni di età, la caduta è avvenuta nella sua casa. Secondo le ricostruzioni, un brusco movimento gli ha fatto perdere l’equilibrio e il giornalista è rovinato a terra, conseguendo problematiche fisiche piuttosto rilevanti. Stando alle ultime indiscrezioni, oltre alle contusioni potrebbero esserci anche delle fratture.

Emilio Fede ricoverato al San Raffaele di Milano: le attuali condizioni

Stando a quanto riporta l’account Twitter IlBiscione, insider di Mediaset, le condizioni di Emilio Fede non sembrerebbero delle migliori. “L’amico Emilio Fede è stato ricoverato d’urgenza al San Raffaele, mi dicono che a malapena riesca a parlare. Proprio in un momento in cui il Tg4 subisce il passaggio a un bravo giovane come Leonardo Panetta, ben voluto davvero da tutti”. Non resta altro da fare che restare in attesa di aggiornamenti ufficiali sulle condizioni di salute del giornalista.

Emilio Fede: una vita per il giornalismo…

Emilio Fede è stato direttore del Tg1 dall’aprile del 1981 al settembre del 1982, mentre nel 1989 è passato a Videonews, dove è rimasto fino al gennaio del 1991, anno della svolta per la sua carriera, visto che entra a far parte del circuito Fininvest, divenendo direttore di Studio Aperto (fino a maggio 1992) e poi, per un ventennio, del Tg4 (dal giugno del 1992 al marzo del 2012).

… e la politica

Fede tentò anche la carriera politica, prima nel 1979, quando si candida con il Partito Socialista Democratico Italiano, senza però venire eletto; poi nel 1984, alle elezioni europee, sempre per lo stesso schieramento, dove ottiene 1.901 preferenze nella Circoscrizione Nord-Ovest.

Dal 2012 al 2014 ci riprova con alcuni partiti a sostegno di Silvio Berlusconi, ma che non riscuotono molto credito.

