Facebook tema scuro sui dispositivi Android: come funziona e anteprima

Dopo mesi di attesa si muove qualcosa: il tema scuro (o modalità notte) dovrebbe presto essere integrato nell’applicazione di Facebook per Android.

La modalità scura è una funzionalità che permette tanto il rilassamento della vista quanto il risparmio della batteria sugli schermi Oled e Amoled, visti i colori decisamente meno accesi. Sfondo grigio scuro e icone e scritte bianche dovrebbero caratterizzare anche l’applicazione Facebook su dispositivi Android 10, dopo l’approdo su piattaforme di chatting come Telegram e negli ultimi tempi anche Instagram, Google Play Store e Gmail fra le altre.

Tema scuro per l’Applicazione di Facebook su Android

Abbiamo già visto come sull’applicazione di Telegram si possa tranquillamente passare dalla classica modalità a quella scura, andando nell’apposita sezione delle impostazioni. Per quanto riguarda il social network su dispositivi Android, non sappiamo ancora se sarà possibile fare la stessa cosa, anche se non è da escludere.

Sono molte le persone a utilizzare lo smartphone nell’oscurità delle proprie stanza, pochi minuti prima di andare a letto. La possibilità di impostare una modalità che minimizzi l’impatto delle luminosità dello schermo è ciò che serve per cullare sempre di più l’utente, oltre che per migliorare notevolmente la durata della batteria del dispositivo. Un cambiamento tanto principalmente estetico sì, ma anche funzionale.

Per ricevere la modalità scura nell’app di Facebook bisogna installare la versione più recente nel proprio smartphone e avere attivata nello stesso tempo la versione nativa della modalità scura, disponibile nelle impostazioni su Android 9 e 10. Non resta che aspettare il rilascio ufficiale.

Questo intanto un leak della modalità:

https://twitter.com/nagesh45/status/1198893505239584769?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1198893505239584769& ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tomshw.it%2Fsmartphone%2Ffacebook-dark-mode-smartphone-android%2F

Quando arriva?

Il rilascio ufficiale non è ancora noto, ma ci si avvicina sempre di più. Alcuni test hanno, infatti, preso il via attraverso la distribuzione casuale del tema a un numero ristretto di utenti. L’unica cosa da fare adesso è aspettare, il proprio turno in questo primo roll out o la definitiva e ufficiale uscita della nuova e attesa modalità, che probabilmente sarà normalmente adattabile a partire dal 2020.

