Condividi su

Poppy film horror: trama, cast e anticipazioni sulla pellicola

Giovanissima, determinata e intraprendente, così si presenta Moriah Rose Pereira in arte Poppy. L’eccentrica cantante, ballerina e attrice statunitense in pochi hanno ha raggiunto il successo grazie alla sua originale personalità e al talento.

La ragazz aè salita alla ribalta caricando sul web cover da lei eseguite di brani famosi conquistando così il cuore centinaia e centinaia di ragazzi. Attiva sui social e piena di interessi, pare che Poppy sia in procinto di recitare in un film horror. Ma vediamo insieme le informazioni disponibili sulla pellicola!

Poppy film horror: trama, cast e anticipazioni sulla pellicola

Tra i tanti artisti strambi di internet sicuramente c’è anche la misteriosa Poppy. Fin dall’inizio la giovane cantante ha lasciato senza parole il pubblico con video difficili da decodificare. Nel primo filmato caricato la ragazza mangiava zucchero filato e durava poco più di sessanta secondi. La breve performance è stata guardata ben 2,5 milioni di volte e per giorni il web è impazzito cercando di capire il significato dell’esibizione. Il mistero attorno alla sua figura non ha fatto altro che aumentare l’interesse nei suoi confronti e le visualizzazioni dei suoi successivi progetti.

Successivamente la criptica artista è passata alla vera e propria carriera musicale diventando una cantante pop. La vocalist poi ha pubblicato il suo primo disco Poppy.computer e intrapreso un tour che l’ha portata negli Stati Uniti, Canada, Londra e Tokyo. Nonostante l’uscita dell’album, la bizzarra ragazza continua a girare video inquietanti come per esempio in un dove esce della sua bocca del sangue oppure legge un passo della Bibbia ad alta voce. Secondo il sito Bloody Disgusting la cantante e il regista Corey Michael Mixter, in arte Titanic Sinclair, sarebbe in procinto di realizzare un film horror. I due hanno avuto già modo di conoscersi nel 2013 quando Poppy ha collaborato con il professionista per alcuni filmati promozionali e inoltre l’uomo ha composto assieme alla cantante un album di musica ambient sperimentale.Ospite nel podcast The Boo Crew, la giovane donna ha poi raccontato della sua passione per le pellicole da brivido come Non aprire quella porta, Hereditary e Midsommar per poi rivelare di star lavorando su di un lungometraggio horror con Sinclair. Attualmente non sono state divulgate notizie per quanto riguarda la trama e il cast (anche se Poppy ha espresso il desiderio di recitare nel film che sta scrivendo assieme al collega) ma probabilmente non passerà molto tempo prima di scoprire nuovi succulenti dettagli sul progetto.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it