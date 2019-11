Ilaria Spada: biografia e carriera, ecco chi è in “Se Dio vuole”

Condividi su

Ilaria Spada è una delle protagoniste del film “Se dio vuole” diretto da Edoardo Falcone. Il film racconta, attraverso una vena comica ma senza mai cadere nella banalità, il tema di Dio e della chiesa, additata come istituzione “più oscurantista della Storia”. Il film verrà trasmesso su Rai1 Mercoledi 27 Novembre in prima serata.

Ilaria Spada: carriera e vita privata dell’attrice

Ilaria Spada è nata a Latina il 27 Febbraio 1981 da padre italiano e madre tunisina. Muove i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 1998 partecipando al concorso MissItalia dove ha vinto il premio Miss Eleganza. La Spada fa il suo debutto come attrice con il film Via del Corso, del regista Adolfo Lippi. Nel 2001 assiste nella conduzione della maratona benefica Telethon in onda su Rai1. Nel 2003 sfodera la sua vecchia passione per la danza venendo scelta come prima ballerina per il programma Ciao Darwin in onda su Canale 5, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Tra i film a cui ha partecipato Ilaria Spada ricordiamo: Scusa ma ti chiamo amore di Federico Moccia, Se dio vuole, Tutte lo vogliono e Vacanze ai Caraibi – Il film di Natale, regia di Neri Parenti. Per quanto riguarda le serie Tv invece occorre menzionare: Don Matteo, R.I.S. Roma – Delitti imperfetti, Immaturi – La serie e Che Dio ci aiuti.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale sappiamo che Ilaria Spada ha avuto una relazione con il collega Nicolas Vaporidis in giovane età. Nel 2011 ha annunciato pubblicamente di avere una relazione con l’attore e regista Kim Rossi Stuart. La Spada e Rossi Stuart hanno dichiarato il loro amore davanti all’altare il 2 marzo del 2019. La coppia ha avuto due figli. La Spada è molto amica di Caterina Balivo a tal punto da averla scelta come testimone di nozze.

