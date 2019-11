Condividi su

Loan Chabanol: chi è, carriera e biografia dell’attore

Loan Chabanol è una modella e attrice francese. Nata in Francia, a Parigi, nel 1982, riesce fin da giovane a farsi strada nel mondo dello spettacolo, prima iniziando come modella, poi anche come attrice.

Biografia di Loan Chabanol

Loan Chabanol è di origini vietnamite, tedesche e italiane. Fin dai primi anni della sua vita si dedicò a coltivare la sua grande passione per l’arte. Oltre ad essere un’attrice e modella, Loan ha pubblicato due libri, il primo, Real E.t, descrive un personaggio sensibile che ha difficoltà nel comunicare con il mondo; il suo secondo libro, Blueboo, è invece un libro per bambini ed uscirà questo autunno 2019.

L’artista si è inoltre occupata di diverse mostre: Art Meets Fashion a New York nel settembre 2013. Nel 2015 ha diretto la mostra Born in Blue, dove ha raffigurato l’ascesa di creature marine in una miriade di medium. Il suo successivo lavoro Namsis è stato svolto nel febbraio 2018 a Los Angeles. Uno dei suoi pezzi è stato selezionato per andare all’art Festival 2018 a Los Angeles. Il tema era incentrato sulla salute mentale per i giovani.

Carriera dell’artista

Cresciuta in Francia, Loan Chabanol, inizia la sua carriera collaborando con diverse copertine di riviste di moda come Elle, Marie Claire, Jalouse e Glamour. Dopo aver preso parte a diversi spot televisivi per famosi marchi, coltiva il suo sogno di continuare a recitare frequentando un istituto prestigioso di New York. Il suo primo ruolo è stato nella commedia di John Turturro, Fading Gigolo, in cui si esibisce al fianco di Woody Allen e John Turturro. Poco dopo, Loan è stata ingaggiata per Third Person, ovvero un dramma romantico diretto da Paul Haggis. L’attrice ha anche interpretato un cortometraggio artistico di James Franco. Nel 2015 Loan ha recitato nel film The Transporter Refueled, prodotto da Luc Besson.

