Condividi su

Neneh Cherry: nuovo album in arrivo, canzoni e significato

A distanza di trent’anni da Raw Like Sushi, album di debutto di Neneh Cherry, gli Abbey Road Studios ne hanno curato una versione rimasterizzata in arrivo il 31 Gennaio. L’importanza di Raw Like Sushi è tale che ancora oggi l’album originale del 1989 è visto come un disco capace di rompere gli schemi della pop music, imprimendo il proprio marchio non solo sulla società dell’epoca, ma anche costituendo un punto di riferimento musicale per chi è venuto dopo.

Il contenuto di Raw Like Sushi

La ristampa del debut album di Neneh Cherry sarà disponibile, come è ormai molto comune, in diversi formati: CD e LP standard e in più una Super Deluxe Version composta da 3 CD o 3 LP. In quest’ultima è incluso un booklet di 48 pagine in cui i fans potranno trovare interviste, foto, annotazioni sulla lavorazione dell’album e sulla protagonista, etc. Inoltre, nel cofanetto sono presenti i singoli Buffalo Stance, Manchild, Kisses On The Wind, Heart e Inner City Mamma. Musicisti come Massive Attack, Smith N Mighty e Arthur Baker sono stati coinvolti nel disco, che presenta alcuni loro mix delle canzoni di Raw Like Sushi. La versione remix di Buffalo Stance a cura di Kevin Saunderson è già disponibile in streaming, scaricabile e a disposizione gratuita per chi ordinerà l’album.

Le canzoni e i remix dell’album di Neneh Cherry

Raw Like Sushi di Neneh Cherry sarà disponibile su CD e LP. Questa la tracklist della Super Deluxe Edition:



CD /LP 1 (original album) – Buffalo Stance – Manchild – Kisses on the Wind – Inna City Mamma – The Next Generation – Love Ghetto – Heart –

Phoney Ladies – Outre Risque Locomotive – So Here I Come – My Bitch – Heart (It’s a demo).



All’album originale di Neneh Cherry si aggiungono un altro CD (o LP, a seconda del supporto scelto) di contenuti speciali:



CD/LP 2 (Extras) – Buffalo Stance (Sukka Mix) –

Buffalo Stance (Electro Ski Mix) –

Buffalo Stance (1/2 Way 2 House) Arthur Baker’s Remix –

Buffalo Stance (Nearly Neue Beat) Arthur Baker’s Remix –

Buffalo Stance (Kevin Sanderson’s Techno Stance Remix One)

Manchild (Old School Mix) – Manchild (Massive Attack’s Remix)

Manchild (Massive Attack Bonus Beats) – Manchild (Smith N Mighty Remix)

Manchild (Smith N Might More Bass – Less Vocal Style).

Anche il terzo CD (o LP) di Raw Like Sushi di Neneh Cherry contiene alcuni extra:



CD/LP 3 (Extras) – Inna City Mamma (Re-recorded Extended Version)

Inna City Mamma (Cold Blooded Remix) –

Kisses On The Wind (12” Spanish Mix) –

Kisses On The Wind (David Morales ‘A Little More Puerto Rico’ mix) –

Kisses On The Wind (Dynamic Duo + Latin Rascals Mix) –

Kisses On The Wind (Lovers Hip-Hop Extended Version) –

The Next Generation (Rap One Mix) –

The Next Generation (Sub-Woofer Mix) – Heart (Club Mix).



Nel corso di quest’anno Neneh Cherry ha portato in tour l’album, in una serie di date culminate con l’evento live al Roundhouse, nella Capitale del Regno Unito, e ha partecipato vari festival in terra britannica.

Tour di Elisa 2019: scaletta, canzoni e programma. Le anticipazioni

L’importanza di Raw Like Sushi

L’uscita di Raw Like Sushi fu un evento epocale, che lanciò Neneh Cherry in orbita e cambiò il modo di intendere il pop come musica in grado di captare e interpretare i fermenti, non solo musical, che percorrevano la società. La cantante svedese reinterpretò gli stilemi della musica commerciale, unendo a questa l’hip-hop, che nel 1989 stava diventando via via più popolare nei Clubs; ma non solo, perché in Raw Like Sushi erano contenute tutte le tendenze musicali che nel corso degli anni sarebbero giunte al top delle classifiche. Un disco, insomma, che trent’anni dopo mantiene intatta la sua forza.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it