Tour di Elisa 2019: scaletta, canzoni e programma. Le anticipazioni

È partito il 27 Novembre dal Mediolanum Forum di Assago il tour di Elisa nei Palazzetti dello Sport, che segue il successo dell’ultimo album dell’artista triestina, Diari Aperti, e che si concluderà 17 Dicembre al Palazzo dello Sport di Roma. Prima di questo ciclo di concerti, Elisa Toffoli era stata impegnata in una tournée all’estero.

Il tour di Elisa: Diari Aperti più i successi di una vita

Il tour di Elisa in Italia è stato preceduto da una serie di esibizioni al di fuori dei nostri confini che l’hanno vista impegnata in Inghilterra, Scozia, Germania, Norvegia e Svizzera.

Una serie di live che dimostrano la caratura internazionale della cantante nata a Trieste il 19 Dicembre 1977. Certamente, vi saranno una serie di differenze tra questi tour e quelli nei teatri. Trend ormai irrinunciabile, le tematiche relative alla salvaguardia ambientale sono poste al centro dell’attenzione. Durante gli show del tour di Elisa gli spettatori potranno assistere a un video con protagonista Greta Thunberg. Il concerto, che sarà aperto da Quelli Che Restano, scritta con Francesco De Gregori e oltre all’intera tracklist di Diari Aperti, conterrà brani più significativi della carriera di Elisa, iniziata nel 1997 e giunta al decimo album in studio.

La scaletta del tour

I brani presenti nel tour di Elisa sono frutto di una selezione fatta dalla stessa artista che, oltre a Diari Aperti, comprende pezzi come Stay, Tutta Un’Altra Storia, Gli Ostacoli Del Cuore e A Modo Tuo. Una attenta cernita che permetterà ai fan di conoscere meglio la sua personalità ricca di sfaccettature.

Questa la scaletta del tour di Elisa:

Quelli Che Restano / Promettimi / Anche Fragile / Tua Per Sempre /

Blu parte II / Eppure Sentire / Heaven Out Of Hell /

Luce (Tramonti A Nordest) / The Waves / Ogni Istante / My America /

In Piedi / Se Piovesse Il Tuo Nome / L’Anima Vola / Stay / A Parallel World /

Rainbow / A Prayer / Vivere Tutte Le Vite /

Medley: Broken+Labyrinth+Cure Me+No Hero / Soul / Together /

Tutta Un’Altra Storia / Gli Ostacoli Del Cuore / A Modo Tuo.

Le date del Tour di Elisa 2019

Il Mediolanum Forum di Assago, in quel di Milano, ha visto l’apertura del tour nei Palasport il 27 Novembre. Il 30 sarà a Brescia al Brixia Forum, il 4 Dicembre a Bari presso il Palaflorio. In Sicilia il 6 Dicembre, con la data del Pala Catania nel capoluogo etneo. Si risale al nord il 9 Dicembre, quando sarà di scena a Bologna all’Unipol Arena, poi il Mandela Forum di Firenze il 12, per concludere il 17 Dicembre a Roma, presso il Palazzo dello Sport.

A queste date bisogna aggiungere altri due appuntamenti: quello di Monfalcone – città dove ha trascorso l’infanzia – nel periodo natalizio e quello di Olbia, dove parteciperà al concerto del 31 Dicembre.

