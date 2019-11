Condividi su

Lazio-Udinese: probabili formazioni, pronostico e quote

Riparte il cammino della Lazio in campionato. Lazio-Udinese, valida per la 14a giornata di Serie A, è una partita da non sbagliare per i capitolini. Teatro della sfida sarà lo Stadio Olimpico di Roma, con inizio alle ore 15:00 di domenica 1 dicembre. Il fischietto della sfida sarà il signor Di Bello, che ha già arbitrato per 10 volte i padroni di casa in Serie A: il bilancio dice sei successi per i laziali, due pareggi e due sconfitte.

Il pronostico e le quote del match

La Lazio sta disputando una grandissima prima parte di campionato e si attesta attualmente al terzo posto della classifica con 27 punti. Inoltre i biancocelesti sono la formazione che ha siglato più reti fin qui, ben 30, la metà delle quali messe a segno dal solo Immobile. L’Udinese naviga in tredicesima posizione. La squadra è al momento guidata da Luca Gotti, vice di Igor Tudor, esonerato ai primi di novembre dopo le due sonore sconfitte contro Atalanta e Roma: finì 7-1 a Bergamo, poi la Roma vinse 4-0 alla Dacia Arena pur con un uomo in meno per oltre un’ora di gioco.

Le quote del match parlano chiaro. I biancocelesti sono estremamente favoriti, con la quota media del successo della squadra di Inzaghi che si attesta a 1,30. Un eventuale pareggio è quotato intorno a 5,50 mentre la quota per la poco probabile affermazione esterna dell’Udinese si impenna fino a 11,00.

Le probabili formazioni di Lazio-Udinese

Il tecnico dei laziali Simone Inzaghi schiererà la formazione tipo. In difesa torna disponibile Radu dopo un attacco influenzale che lo aveva costretto a saltare la sfida con il Sassuolo di domenica scorsa. Acerbi è insostituibile, ballottaggio invece tra Patric e Luiz Felipe. A centrocampo ancora Leiva a scandire i tempi di gioco, in attacco Correa e Immobile.

Per la trasferta capitolina, mister Gotti ritrova Becao e Okaka, che partiranno dal primo minuto. Non ci sarà Jajalo per squalifica, al suo posto possibile l’impiego di Walace. Ancora in dubbio Sema sulla fascia destra, potrebbe giocare nuovamente Opoku.

Di seguito riportiamo le probabili formazioni di Lazio-Udinese:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. All: Inzaghi.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Opoku, Mandagora, Walace, De Paul, Stryger Larsen; Okaka, Nestorovski. All: Gotti.

