Condividi su

Prossimo turno Ligue 1 2019/2020: orari partite, calendario e diretta tv

Venerdi 29 novembre si aprirà la 15esima giornata della Ligue 1 2019/2020. Il sabato raccoglierà sei match e a seguire chiuderà la domenica con tre sfide.

LEGGI ANCHE: Prossimo turno Serie A 2019/2020: orari partite, calendario e diretta tv

Ligue 1, 15a di andata: l’anticipo del venerdì

L’anticipo del venerdì si giocherà allo stadio Vélodrome: il match in programma è Olympique Marsiglia-Brest. Per i padroni di casa non dovrebbe essere una gara difficile, mentre per il Brest – che si trova momentaneamente in 11esima posizione con gli stessi punti di Rennes e Racing Strasburgo – la gara si preannuncia impegnativa. Calcio d’inizio fissato per le ore 20:45.

Prossimo turno Ligue 1: i sei match del sabato

I sei match del sabato andranno tutti in scena alle ore 20, ad eccezione di Racing Strasburgo-Lione che si giocherà alle 17:30.

Allo Stadio della Meinau si sfiderano appunto Racing Strasburgo e Lione. È un match nel quale la vittoria serve come il pane ad entrambe, in modo tale che possano risalire una classifica che, almeno per il momento, piange. Il Nizza poi ospita l’Angers, in una partita importante per entrambe che si trovano ad un solo punto di distanza in classifica. Il Lille in decima posizione con 19 punti ospita invece il Digione, squadra che si trova a ridosso dalla zona retrocessione ed è in cerca disperata di far punti.

Gara che invece si dovrebbe preannunciare facile è quella che vedrà il Montpellier impegnato ad ospitare l’Amiens, con quest’ultimo che lotta per non terminare nella zona bassa della classifica. Una delle sfide che dovrebbe essere equilibrata è Reims-Bordeaux: i padroni di casa si trovano in settima posizione con 20 punti a -2 dagli ospiti, fermi al quarto posto.

La sfida che chiude il sabato è Metz-Reims. Trattasi di un incrocio importantissimo per entrambe le formazioni, le quali proveranno ad evitare di raschiare ancora il fondo della classifica. Gli ospiti stazionano ultimi in classifica con 11 punti, mentre i padroni di casa si trovano ancora alla portata delle altre squadre in lotta per la salvezza.

Prossimo turno Ligue 1: le gare in programma domenica

Sono solo tre le gare in programma per la domenica di Ligue 1. Tutte e tre le sfide saranno giocate in ore differenti.

La prima gara si giocherà alle ore 15 e sarà Nantes-Tolosa, una sfida fra due squadre con ambizioni differenti equamente suddivise tra Europa e permanenza in massima serie.

La seconda gara si giocherà alle ore 17, parliamo di Rennes-St.Etienne. Anche qui possiamo dire che si prospetta una sfida simile a quella sopracitata.

La gara che chiude la 15esima giornata di Ligue 1 sarà PSG-Monaco alle ore 21:00. Al Parco dei Principi, i primi in classifica ospitano la squadra del Principato, la quale occupa momentaneamente la 14esima posizione e deve cercare di ottenere qualche punto per risalire la china.

Dove seguire le partite in diretta tv e streaming

L’intero turno verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su DAZN.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it