Condividi su

Prossimo turno Bundesliga 2019/2020: orari partite, calendario e diretta tv

Venerdi 22 novembre si aprirà la 13esima giornata del girone di andata della Bundesliga 2019/2020. Il sabato raccoglierà cinque match, a seguire la domenica ospiterà due sfide e il turno si concluderà lunedì con il monday night.

LEGGI ANCHE: Prossimo turno Ligue 1 2019/2020: orari partite, calendario e diretta tv

Bundesliga, 13a di andata: l’anticipo del venerdì

L’unica sfida in programma per venerdì è Schalke 04-Union Berlino. Sfida importante per i padroni di casa, che grazie ad una vittoria potrebbe scavalcare il Friburgo davanti a loro a 22 punti, ma gli ospiti sono in discreta forma. Calcio d’inizio fissato per le ore 20:30.

Prossimo turno Bundesliga: i sei match del sabato

Il sabato di Bundesliga prevede sei sfide, cinque delle quali alle 15:30 e una soltanto alle 18:30.

La prima sfida è Hoffenheim–Düsseldorf. I padroni di casa con un successo potrebbero superare Wolfsburg e Borussia Dortmund, che si trovano anche loro a 20 punti, mentre per il Düsseldorf, a 11 punti e terz’ultimo in classifica, si prospetta una partita difficile.

Hertha-Borussia Dortmund è la seconda sfida e si immagina una partita uguale a quella sopracitata. Colonia-Augsburg è invece un match che vede fronteggiare i padroni di casa che si trovano penultimi in classifica, e l’Augsburg che comunque è alla ricerca di qualche punto in più.

Paderborn 07-Lipsia è l’ultima sfida delle ore 15:30. I padroni di casa arrancano ultimi in classifica con soli 5 punti e si trovano davanti un avversario di tutt’altro calibro, con il Lipsia che occupa la seconda piazza.

Il match che chiude il sabato di Bundesliga è Bayern Monaco-Leverkusen, gara che sulla carta vede favoriti i padroni di casa terzi in classifica, ma le aspirine hanno l’abitudine di riservare trappole alle big del campionato. Calcio d’inizio fissato per le ore 18:30.

Prossimo turno Bundesliga: le gare della domenica

Sono solo due le gare in programma che faranno da cornice alla domenica di Bundesliga. Una si giocherà alle ore 15:30 e l’altra è prevista per le ore 18.

La super-sfida in programma per le ore 15:30 è Borussia M’Gladbach-Friburgo. Partita importante soprattutti per gli ospiti, che si trovano a -3 dai padroni di casa e con una vittoria potrebbero interrompere il regno da capolista del ‘Gladbach.

L’ultima gara che chiude la giornata di domenica di Bundesliga è Wolfsburg-Werder Brema. Entrambe le squadre hanno ambizioni diverse: da un lato i lupi puntano ad avanzare sempre di più nella parte alta della classifica, mentre i verdi sono in lotta per allontanarsi dalla zona retrocessione. Calcio d’inizio fissato per le ore 18.

Ultima sfida del Monday Night

L’ultimo match che chiuderà questo turno di campionato, si giocherà lunedì alle ore 20:30 e sarà la sfida Mainz-Eintracht. Una partita la quale vede fronteggiare un Mainz alla ricerca di punti importanti per evitare il peggio, con il Francoforte in decima posizione e a caccia dell’Europa, distante poche lunghezze.

Dove vedere il 13° turno di Bundesliga in diretta tv e streaming

Come di consueto le partite più importanti della Bundesliga saranno trasmesse in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport. Le partite trasmesse saranno Schalke 04-Union Berlino, Hertha Berlino-Borussia Dortmund, Bayern Monaco-Leverkusen. Oltre che in tv, sarà possibile vedere le partite in streaming su Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it