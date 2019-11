Condividi su

Eliza Bennett: carriera e biografia dell’artista

Eliza Bennett è una giovane attrice inglese che ha recitato ne La famiglia Von Trapp – una vita in musica, il film che Rai Uno proporrà questa sera alle 21.35. Ecco chi è l’artista e com’è iniziata la sua carriera.

Biografia e carriera dell’attrice

Eliza Bennett – Eliza Hope Bennett – nasce a Reading (Inghilterra) nel 1992 ed è conosciuta dal grande pubblico in quanto attrice nonché ottima cantante. Fin da piccola ha sempre dimostrato un grande amore verso il mondo della recitazione, prendendo parte a tutte le commedie che venivano organizzate dal corso teatrale della sua scuola. All’età di 10 anni Eliza recita – e canta – nel musical Chitty Chitty Bang Bang, possedendo infatti anche una bella voce. Dopo due anni (nel 2014) la Bennett corona il suo sogno e debutta al cinema con il film Un principe tutto mio, ottenendo il ruolo della principessa Arabella.

Supera a pieni voti il provino per la parte di Meggie Folchart, battendo tutte le migliaia di ragazze che si erano presentate al contest. Vola così in Italia per le riprese di Inkheart – La leggenda di cuore d’inchiostro, film al quale Eliza Bennett ha contribuito doppiamente: non solo vi ha recitato, ha anche cantato lei stessa la colonna sonora della pellicola.

Oltre che al cinema, la Bennett si è dedicata anche alla televisione, facendosi conoscere a 360 gradi dal pubblico con la serie televisiva Miss Marple e successivamente con i film Supernova e RoadKill (2011). Nel 2015 prende parte alle riprese del film La famiglia Von Trapp, una vita in musica – in onda questa sera 28 novembre 2019 su Rai Uno.

Eliza Bennett nel film che andrà in onda questa sera

Questa sera su Rai Uno andrà in onda La Famiglia Von Trapp – una vita in musica, una commedia drammatica nel quale Eliza Bennett occupa un ruolo fondamentale. La storia si ispira alla vita vera della cantante austriaca Maria Augusta Trapp. La Bennett è Agathe Von Trapp, una ragazza dalle immense doti canore che a causa della morte prematura della madre Augusta è dovuta crescere troppo in fretta, prendendone le veci sia come punto di riferimento per i fratellini, sia per il padre.

