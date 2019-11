Condividi su

Brescia-Atalanta: probabili formazioni, pronostico e quote

Brescia-Atalanta è il primo anticipo, quello che apre la 14esima giornata di Serie A: fischio d’inizio previsto per sabato 30 novembre alle ore 15.00, allo stadio Rigamonti di Brescia.

Il Brescia non potrebbe vivere un momento più complicato: ultima posizione in classifica, la zona salvezza distante già quattro punti ed una vittoria che manca addirittura da sette turni. L’arrivo di Grosso non ha dato una scossa alla squadra, anzi: nelle due partite sotto la sua gestione, 7 gol subiti e 0 fatti e un caso Mario Balotelli ancora da risolvere. Solo una vittoria potrebbe sovvertire il pessimo cammino fin qui intrapreso dai bresciani.

L’Atalanta è reduce dalla storica – e fin qui unica – vittoria in Champions League contro la Dinamo Zagabria a San Siro, ma in campionato, il rendimento non è stato eccellente nell’ultimo mese: gli uomini di Gasperini infatti hanno collezionato appena due punti nelle ultime quattro partite, perdendo il treno Champions League in favore di Lazio, Cagliari e Roma.

Il pronostico e le quote del match

Il Brescia ha la peggior difesa del campionato (23 reti subite), mentre l’Atalanta vanta il miglior attacco (31): facile dunque ipotizzare un match con tanti gol.

Quota a vincere per il Brescia di 6,00, Atalanta data nettamente per favorita dai bookmakers con una quota di 2,50. Pareggio dato a 4,50.

Le probabili formazioni di Brescia-Atalanta

Fabio Grosso dovrà risolvere la grana Balotelli: tra infortunio (presunto) e scelta tecnica, Mario potrebbe rimanere fuori anche in questo turno, ma probabilmente in panchina. Coppia d’attacco Donnarumma-Torregrossa, Romulo sulla trequarti. A centrocampo ancora Ndoj a completare il reparto con Tonali e Bisoli.

Gasperini potrebbe optare per qualche rotazione viste le fatiche di Champions League: in difesa spazio a Masiello e Kjear, a destra Castagne favorito su Hateboer (acciaccato). A centrocampo Pasalic viaggia verso una maglia da titolare a discapito di Freuler; torna Ilicic in attacco, insieme al Papu Gomez e al ristabilito Muriel. Ancora out Duvan Zapata, viaggiato in Spagna per delle cure: ne avrà ancora per un paio di settimane.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it