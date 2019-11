Condividi su

Cesare Cremonini: nuovo album 20 anni di carriera, le canzoni

“Può sembrare una raccolta discografica ma non è semplicemente questo. È un disco che tiene insieme le cose più importanti di un artista: le canzoni” così Cesare Cremonini ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, titolato Cremonini 2C2C The Best Of. La data di uscita è fissata per il 29 Novembre 2019.

Cesare Cremonini: tutto quello che c’è da conoscere sul nuovo album

L’album celebra i 20 anni di carriera di Cesare Cremonini attraverso un disco che lui stesso definisce “un forziere” al cui interno troviamo sei brani inediti, tra i quali il singolo già presentato Al Telefono e già entrato nelle Top Charts di Spotify, 32 singoli di successo raccolti in due CD, 16 tracce interpretate con pianoforte e voce, 15 brani solo strumentali e 18 perle mai pubblicate come demo, home recording e altre risorse.

Così il cantante bolognese si è raccontato durante la conferenza di presentazione a palazzo Crespi a Milano: “La mia è stata una carriera discografica di “lettura orizzontale”, non è sempre stato facile per me spiegarlo. Solo oggi posso mettere insieme tutti i pezzi della mia carriera, nella loro completezza. Ho sempre lavorato in prospettiva, per costruire il mio repertorio. Ora, con un po’ di orgoglio posso mostrarvi il mio mestiere: quello che sono riuscito a fare nella mia vita, come artista e come uomo, riuscendo a mantenermi fedele a questo percorso. Non mi sono mai accontento di essere “solo” un cantante: volevo che la musica, negli anni, potesse seguire la mia crescita come persona. La mia è una bella storia da raccontare“.

In attesa dell’uscita dell’album vi sveliamo il nome delle 6 tracce inedite:

Se un giorno ti svegli felice Al telefono Giovane stupida Ciao Amici amici How Dare You?

Il disco Cremonini 2C2C The Best Of precede il tour negli stadi fissato per l’estate del 2020 e che partirà da Udine il prossimo 21 giugno.

