Condividi su

Prossimo turno Liga 2019/2020: orari partite, calendario e diretta tv

Venerdi 29 novembre si aprirà la 15esima giornata del girone di andata di Liga 2019/2020. Il sabato raccoglierà quattro match e a seguire chiuderà la domenica con cinque sfide.

LEGGI ANCHE: Prossimo turno Bundesliga 2019/2020: orari partite, calendario e diretta tv

Liga, 15a di andata: l’anticipo del venerdì

Il 15esimo turno di Liga inizierà con la sfida Celta Vigo-Valladolid, un match fra due squadre che navigano nella parte bassa della classifica e dove sicuramente entrambe vorranno ottenere punti per dare una smossa al loro rendimento. Calcio d’inizio fissato per le ore 21.

Prossimo turno Liga: i match del sabato

La prima gara del sabato sarà all’Estadio Mendizorrotza dove si sfidano Alavés-Real Madrid. Partita non semplice per i blancos, che fronteggeranno una delle squadre con il miglior rendimento casalingo.

Alle ore 16 la Real Sociedad ospiterà l’Eibar in uno dei tanti derby baschi. I padroni di casa, con un successo, potrebbero scavalcare sia l’Athletic che l’Atletico in caso di loro passi falsi e approdare di conseguenza in zona Champions.

Alle ore 18:30 andrà in scena Mallorca-Betis, una gara fondamentale per entrambe le compagini, in lotta per la permanenza in Liga.

La gara che chiuderà il sabato di Liga è Valencia-Villareal, altro derby e molto importante in chiave zona europea.

Le cinque gare della domenica

Le gare in programma per la domenica sono cinque. L’appuntamento per la prima sfida è fissato per le ore 12 e si conclude col posticipo dell’ultima gara delle ore 21.

La prima sfida della domenica si giocherà al Ramón Sánchez Pizjuán, campo che ospiterà Siviglia-Leganés. Ospiti che si presentano contro il Siviglia dopo aver perso contro il Barcellona di Valverde e che si trovano ultimi con soli 6 punti conquistati dopo 14 giornate.

Alle ore 14 andrà in scena Atletico Bilbao-Granada. Il match si preannuncia equilibrato, fra due squadre che si trovano nella parte alta della classifica e reduci da momenti nettamente differenti.

Alle ore 16 è il turno di Espanyol-Osasuna, dove sono i catalani ad aver urgente bisogno dei tre punti per accorciare rispetto alla zona salvezza.

Alle ore 18:30 tocca a Getafe-Levante, un incrocio importante in ottica zone europee per i madrileni.

Barcellona-Atlético Madrid è invece la super sfida che chiuderà la 15esima giornata di Liga 19/20. Spettacolo garantito al Camp Nou per una partita di questo calibro. I blaugrana comandano la classifica a 28 punti e ottenendo una vittoria potrebbero tentare la fuga. L’Atlético di Simeone ottenendo invece una vittoria potrebbe pareggiare i conti con la squadra di Valverde in classifica, seppur avendo disputato un match in più. Il calcio d’inizio previsto per le ore 21.

Dove vedere il 15° turno di Liga in diretta tv e streaming

L’intero turno potrà essere seguito in diretta ed esclusiva su DAZN.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it