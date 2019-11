Condividi su

Verona-Roma: probabili formazioni, pronostico e quote

Domenica 2 novembre alle 20:45, si disputerà al Bentegodi Verona-Roma, match valido per la quattordicesima giornata di Serie A.

Il fortino Verona si avvicina alla zona Europa

Ormai prossimi alla quattordicesima giornata di campionato, il Verona afferma la sua solidità difensiva e con soli 11 gol subiti è la seconda miglior difesa del campionato dopo la capolista Juventus(10 gol subiti).



Questo fa si che la squadra veneta si trovi a ridosso della zona Europa, a soli quattro punti di distacco dall’Atalanta e contro la Roma sarà la prova del 9 per loro. Nel match contro i giallorossi non basterà saper difendere, ma in fase offensiva la squadra di Juric pecca parecchio: solo 11 i gol fatti fino ad ora. Nell’ultima partita di campionato contro la Fiorentina, i gialloblu non hanno avuto alcuna difficoltà a contrastare l’attacco viola mantenendo la porta inviolata nonostante l’assedio finale. La vittoria di domenica è quotata dai bookmakers a 4,1, mentre il pareggio a 3,5.

Fonseca non vuole commettere gli errori di Parma

Con 25 punti e al quinto posto in classifica, la Roma si presenta al Bentegodi con la voglia di fare bottino pieno dopo la vittoria contro il Brescia. Ma le insidie sono dietro l’angolo: nell’ultima trasferta a Parma i giallorossi hanno giocato male e non sono riusciti ad impensierire la difesa emiliana, mandando in allarme mister Fonseca. Nel match del Tardini, la Roma è apparsa atleticamente e mentalmente stanca, probabilmente per le sette partite giocate in venti giorni. Dopo la vittoria schiacciante per 3-0, grazie ai gol di Smalling, Mancini e Dzeko contro il Brescia, le cose sembrano essere tornate al loro posto. Tuttavia sarà dura mettere in difficoltà la seconda miglior difesa del campionato. La vittoria in trasferta dei lupacchiotti è quotata a 1,88.

Le probabili formazioni di Verona-Roma

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre; Di Carmine, Salcedo.



Allenatore: Juric



ROMA (4-2-3-1): Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.



Allenatore: Fonseca

Dove vedere il match in streaming, tv

Verona-Roma potrà essere vista in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

