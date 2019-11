Condividi su

Dove vedere Parma-Milan in diretta streaming o in TV

Allo stadio Ennio Tardini di Parma va in scena Parma-Milan, vaida per la 14a giornata di Serie A. Il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per domenica 1 dicembre alle ore 15:00. A dirigere il match sarà l’arbitro Valeri di Roma, assistito da Liberti e Bresmes, mentre al VAR ci sarà Rocchi. La situazione di classifica vede il Parma occupare attualmente l’ottava posizione con 18 punti conquistati e i ducali stanno fornendo delle ottime prestazioni. Il Milan si trova invece solo in dodicesima piazza, con appena 14 punti, di certo non la zona di classifica in cui si dovrebbe trovare una squadra così gloriosa, ma il tempo per risalire la china c’è ancora.

Parma-Milan: diretta streaming e TV

Sarà possibile seguire la diretta TV di Parma-Milan su Sky Sport. Gli abbonati potranno seguire la diretta dell’incontro anche su Now TV e in streaming grazie a Sky Go.

Qualcosa non va

Parma-Milan è una sfida delicata per i rossoneri, quasi obbligati a centrare i tre punti dopo il duro tour de force affrontato negli ultimi turni di campionato. Questo Milan è di sicuro uno dei peggiori che si siano visti da molti anni a questa parte. Marco Giampaolo non è riuscito a dare alla squadra una precisa identità di gioco, ed ha pagato gli scarsi risultati con l’esonero dopo appena sette giornate.

Il nuovo tecnico Stefano Pioli ha preso le redini della squadra in un momento difficilissimo, con il Milan che oltre a Lecce e SPAL si è trovato di fronte anche Roma, Lazio, Juventus e Napoli, avversarie decisamente proibitive. I diavoli hanno fornito delle prestazioni discrete contro queste avversarie, facendo intravedere qualche timido segnale di ripresa. Adesso però servono i fatti, e da Parma il Milan è quasi obbligato a tornare a casa con i tre punti.

