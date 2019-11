Condividi su

Europa League, 5a giornata: il punto dal girone G al girone L

Dopo aver esaminato le partite dei primi sei gironi per la 5a giornata di Europa League, andiamo adesso ad analizzare le gare dal girone G al girone L.

Europa League, gironi G ed H

Girone G: Feyenoord-Rangers 2-2; Young Boys-Porto 1-2. Dopo i tre punti importanti conquistati contro il Porto, il Rangers ha ottenuto un insidioso pareggio che permette al Porto, che ha vinto fuori casa contro lo Young Boys, di portarsi a -1 dalla vetta. Young Boys che perdendo con in casa, rimane a 7 punti a pari punti con i Dragoes. A seguire c’è il Feyenoord ultimo con 5 punti. Tutto è ancora aperto.

Girone H: Ferencváros-Espanyol 2-2; Ludogorets- CSKA Mosca 1-1. La squadra di Pablo Machín, anche se ha ottenuto un brutto pareggio, sembra possa stare serena. Per fortuna il Ludogorets ha ottenuto lo stesso risultato e quindi la classifica vede sempre in testa i catalani. Ferencváros che si trova in terza posizione con 6 punti, con il CSKA ultimo e già eliminato.

Europa League, gironi I e J

Girone I: St.Etienne-Gent 0-0; PFK Oleksandrija-Wolfsburg 0-1. I ragazzi di Jess Thorup, ottenendo questo pareggio, hanno complicato la loro posizione nel girone. Per loro sfortuna, il Wolfsburg, momentaneamente alle loro spalle, vincendo fuori casa contro il PFK Oleksandrija si è portato a 8 punti e a -1 dalla vetta. Il St.Etienne rimane terzo con 4 punti e subito dopo troviamo il PFK Oleksandrija a 3 punti.

Gironi J: Wolfsberger-Borussia M’Gladbach 0-1; İstanbul Başakşehir-Roma 0-3. È un girone molto interessante, visto che con le vittorie conquistate dai giallorossi e dalla squadra di Marco Rose non si puo’ ancora decretare la prima in classifica. Entrambe si trovano a quota 8 punti ottenuti dopo cinque giornate. İstanbul Başakşehir a -1 in terza posizione, eliminato dall’Europa League il Wolfsberger.

I gironi K e L

Girone K: Besiktas-Slovan Bratislava 2-1; Braga-Wolverhampton 3-3. In questo gruppo basta citare quest’ultima partita per comprendere la situazione nella parte alta della classifica. Entrambe le squadre stanno lottando per il primo posto e momentaneamente sembra essere in vantaggio la squadra di Ricardo Sá Pinto, che ha ottenuto 11 punti dopo cinque giornate, uno in più rispetto al Wolverhampton di Nuno Espírito Santo. Sono comunque già passate ai sedicesimi di finale.

Girone L: Astana-Manchester United 2-1; AZ-Partizan 2-2. Dopo due vittorie di fila, il Manchester United è caduto all’Astana Arena restando comunque momentaneamente al primo posto con 10 punti. L’AZ non ha approfittato del passo falso dei Red Devils, ottenendo un pareggio casalingo contro il Partizan in rimonta e in inferiorità numerica il quale gli ha permesso comunque il passaggio del turno.

