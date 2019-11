Condividi su

Dove vedere Cagliari-Sampdoria in diretta streaming o in tv

Cagliari-Sampdoria è il posticipo che chiude la 14esima giornata di Serie A: fischio d’inizio previsto per le 20.45 di lunedì 2 dicembre alla Sardegna Arena.

Il Cagliari, autentica rivelazione di questo campionato, è probabilmente la squadra più in forma del momento: reduce da una striscia record di risultati utili consecutivi (11), gli uomini di Maran non vogliono fermarsi sul più bello dopo aver raggiunto il quarto posto condiviso con la Roma. Ancor di più dopo la beffa subita nell’ultimo turno in inferiorità numerica contro il Lecce, quando la partita sembrava chiusa.

Ottimo momento anche per la Sampdoria che, con l’arrivo di Ranieri, ha letteralmente svoltato il proprio rendimento: subisce pochi gol e porta a casa risultati importanti. Quattro risultati utili consecutivi per i blucerchiati che, grazie all’ultima vittoria sull’Udinese, hanno lasciato la zona retrocessione per la prima volta dall’inizio della stagione.

Cagliari-Sampdoria: le probabili formazioni

Rolando Maran deve fare i conti con le squalifiche: out sia Olsen che Cacciatore, dentro Rafael e Mattiello. Importante il rientro di Luca Pellegrini sulla fascia sinistra dopo l’infortunio. Intoccabili Nandez, Cigarini e Rog alle spalle di Nainggolan, l’uomo più in forma e decisivo del Cagliari, che farà il trequartista a supporto delle due punte Joao Pedro e Simeone.

Buone notizie arrivano dall’infermeria per Claudio Ranieri: Fabio Quagliarella ha recuperato al 100% dopo la botta subita contro l’Udinese e guiderà ancora l’attacco insieme a Manolo Gabbiadini, con Caprari pronto a subentrare. Chance per Ramirez in mezzo al campo che completerà il reparto con Ekdal e Linetty. Sull’out destro infortunato Berezynski, dentro quindi Thorsby.

Dove vedere il match in diretta streaming o in tv

Cagliari-Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A ed in pay-per-view su Now TV. La partita sarà visibile anche in streaming tramite la piattaforma Sky Go, disponibile per pc, smartphone e tablet.

