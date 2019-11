Condividi su

Christian Bale: carriera e biografia dell’attore inglese

Christian Bale è un famoso attore di origine britannica, conosciuto grazie alle numerose pellicole a cui ha preso parte. Scopriamo chi è e come è iniziato questo percorso artistico che l’ha portato alla vittoria di grandi riconoscimenti.

Biografia e carriera dell’attore

Christian Charles Philip Bale nasce a Haverfordwest nel 1974 (Galles) da padre ambientalista ed animalista e da madre artista circense. La sua famiglia era dunque già avviata nel mondo dello spettacolo e fu crescendo in quell’ambiente che Bale si innamorò della recitazione. Prima di intraprendere la carriera artistica, egli frequentò gli studi nella città inglese Bournemouth, ma a soli 16 anni li abbandonò per trasferirsi in America – a Los Angeles.

All’età di otto anni comparve per la prima volta in televisione, recitando nella pubblicità di un noto detersivo. Dopo due anni, Christian debutta ufficialmente in teatro, mostrando un talento smisurato per un bambino di soli 10 anni. Decolla così la sua carriera e qualche anno dopo sbarca in televisione ottenendo un ruolo in Anastasia ultima dei Romanov – nel quale recitò con Steven Spielberg – ed uno nella fiction Heart of the country.

Steven Spielberg gli propone poi una parte il suo film L’impero del sole; Christian Bale lo accetta e vince il premio come miglior artista esordiente – Young Artist Award. Nonostante fosse già ben conosciuto dal pubblico inglese, Bale diventò artista di fama mondiale quando girò il film American Psycho – tratto dal racconto di Bret Easton Ellis – vestendo i panni dello psicopatico killer del romanzo.

Christian Bale ha sempre mostrato una grande passione per il proprio lavoro, come lo dimostra l’aver accettato di trasformare il proprio corpo solo per calzare meglio i panni del personaggio a lui assegnatogli. Una cosa mica da tutti, Bale perse infatti circa 30 kg per il film Equilibrium e ne riprese altrettanti per interpretare il (fisicato) supereroe Batman.

Tutti i riconoscimenti vinti da Christian Bale

Christian Bale ha vinto un Oscar e ben due Golden Globe per la tua partecipazione alla pellicola The Fighter (2010) ed un altro globo d’oro con il film Vice (2019). Nonostante l’attore abbia vinto un unico Oscar, è stato più volte -o meglio, quasi sempre – nominato per tutte le sue interpretazioni. Sempre nel 2010 Bale vinse – oltre all’Oscar – il premio della critica Austin Film Critics Association.

