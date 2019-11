Condividi su

Dove vedere Verona-Roma in diretta streaming o in tv

Verona-Roma è il secondo posticipo della 14esima giornata di Serie A: fischio d’inizio previsto per le 20.45 di domenica 1 dicembre.

Il Verona sta ribaltando i pronostici di inizio stagione e naviga in acque tranquille della classifica: la squadra, magistralmente guidata fin qui da Ivan Juric, è reduce da 3 vittorie negli ultimi 4 turni e vanta addirittura la seconda miglior difesa di tutto il campionato, alle spalle della Juventus. L’ultima vittoria ottenuta in casa con la Fiorentina ha dimostrato ancora una volta che questo Verona può giocarsela con chiunque.

La Roma vuole dare continuità alla vittoria casalinga contro il Brescia nell’ultimo turno e proseguire in questo momento convincente. Di fatto, l’unica battuta d’arresto per i giallorossi negli ultimi due mesi risale alla sconfitta di Parma nel 12esimo turno. La squadra di Fonseca gioca un calcio frizzante e verticale e dovrà mettere in mostra tutte le sue doti per scardinare la difesa veronese.

Verona-Roma: le probabili formazioni

Juric non recupera Miguel Veloso, mentre Bocchetti prende il posto dell’infortunato Kumbulla in difesa. Lazovic e Faraoni sulle fasce con la cerniera di centrocampo composta da Pessina e Amrabat, quest’ultimo finito anche nel mirino del Napoli per il mercato di gennaio. Verre e Salcedo alle spalle del redivivo Di Carmine, autore del gol vittoria contro la Fiorentina nell’ultimo turno di campionato.

Qualche assenza costringerà Fonseca a ritoccare leggermente la squadra: sulla fascia destra ballottaggio Spinazzola-Santon per sostituire l’infortunato Florenzi. Centrocampo obbligato con Diawara e Veretout; i maggiori dubbi riguardano le fasce, con Zaniolo squalificato e Perotti ed Under a giocarsi un posto sulla destra. Pellegrini intoccabile sulla trequarti alle spalle di Dzeko, l’uomo che non riposa mai.

Dove vedere il match in diretta streaming o in tv

Il match Verona-Roma sarà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Serie A (canale 202), e in streaming per gli abbonati su SkyGo e NowTV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it