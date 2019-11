Condividi su

Dove vedere Napoli-Bologna in diretta streaming o in tv

Dove vedere Napoli-Bologna in diretta streaming o in tv

Napoli-Bologna è il primo posticipo della 14esima giornata di Serie A: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00 di domenica 1 dicembre allo stadio San Paolo.

Il Napoli non ha più margini di errori e non può assolutamente permettersi un risultato diverso dalla vittoria, che sia convincente o meno: momento complicatissimo dentro e fuori dal campo per gli uomini di Ancelotti, che hanno vinto soltanto 1 delle ultime 7 gare di campionato. Il quarto posto (minimo obiettivo stagionale) è distante 5 punti e l’Inter – prima inseguitrice della Juve – si è allontanata addirittura di 14 punti. Numeri non da Napoli e non da Carlo Ancelotti.

Momento non brillantissimo anche per il Bologna di Mihajlovic, che dovrebbe fare ritorno in panchina salvo sorprese dell’ultim’ora. Soltanto 1 vittoria nelle ultime 4 ed una valanga di gol subiti in stagione (22), un dato in controtendenza rispetto alla scorsa campagna, quando gli emiliani si distinguevano per essere una squadra molto solida. Match da dentro o fuori per entrambe le squadre.

Napoli-Bologna: le probabili formazioni

Difficile, come sempre, prevedere le scelte di formazione di Ancelotti, ma sicuramente scenderanno in campo i titolari o presunti tali: Meret in porta con Koulibaly e Manolas centrali. Intoccabile a destra Di Lorenzo; a centrocampo rientrano Fabian Ruiz e Callejon. Insigne dovrebbe aver recuperato dal problema al gomito e si gioca un posto con Mertens per affiancare Lozano, l’uomo più in forma del momento.

Rientro importante per Mihajlovic: Tomiyasu è recuperato e giocherà titolare a destra. A centrocampo ancora assente Soriano (ne avrà per un’altra settimana) e al suo posto dentro Dzemaili, autore del 2-2 contro il Parma nello scorso turno. In attacco la scelta obbligata ricade su Palacio, vista l’indisponibilità di Santander e Destro.

Dove seguire il match in diretta streaming o in tv

Napoli-Bologna sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Serie A. In alternativa sarà possibile seguire il match anche in diretta streaming per gli abbonati su Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it