Burnley-Manchester City: formazioni, quote e pronostico della partita



Martedì 3 dicembre alle 21:15, si affronteranno al Turf Moor, Burnley e Manchester City, per la quindicesima giornata di Premier League.

Il Burnley si ferma dopo due successi

I ragazzi di Dyche si trovano al decimo posto in classifica con 18 punti e sono a soli 2 da distanza dal Tottenham che è in zona Europa League. Dopo aver vinto 2 match importanti contro West Ham e Watford, entrambi per 3-0, dando grande prova di forza e supremazia, ha mostrato soprattutto una grande solidità difensiva. Sembra però non bastare, o molto probabilmente è sufficiente per stare in zona “tranquillità”, perché contro il Crystal Palace, nell’ultima uscita di campionato, i Clarets hanno perso 2-0 nonostante le maggiori occasioni create rispetto agli avversari.



Nella sfida contro il Manchester City sicuramente non è la favorita ma proverà ad agguantare un pareggio a tutti i costi. La vittoria del Burnley è quotata dai bookmakers a 14,00, mentre il pareggio a 6,4.

Manchester City bloccato

I citizens non riescono a tenere il passo delle prime due della classe, Liverpool e Leicester, poiché nelle ultime 3 partite hanno totalizzato solo 4 punti a discapito delle dirette avversarie che non fanno altro che vincere.



Contro il New Castle, nella partita di sabato, hanno pareggiato 2-2 una partita praticamente vinta. Subito dopo il vantaggio di Sterling, arriva il pareggio di Willems nel primo tempo. Nel secondo tempo succede tutto negli ultimi 10 minuti, prima il gol di De Bruyne che sembra spezzare le gambe ai padroni di casa e poi all’ultimo respiro arriva il gol di Shelvey che decreta il 2-2 finale. Questi risultati per la squadra di Guardiola sono anche frutto dei numerosi giocatori fermi in infermeria: Aguero tra tutti, Laporte, Sane e Zinchenko. Nel match contro il Burnley, il City è quotato a 1,4, ma anche se favorito le insidie sono dietro l’angolo per Pep Guardiola.

Probabili formazioni

BURNLEY (4-4-2): Pope; Bardsley, Tarkowski, Mee, Taylor; Brady, Hendrick, Cork, McNeil; Wood, Barnes.



ALLENATORE: Dyche



MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Gundogan, Rodri; Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Sterling.



ALLENATORE: Guardiola

