Condividi su

Daniel Sharman: biografia, carriera e vita privata. Chi è né I Medici 3

Daniel Sharman, il celebre attore inglese, torna in Italia per ricoprire le vesti di Lorenzo de’ Medici nella nuova stagione “I Medici” su Rai 1. Protagonista di numerose serie tv americane di grande successo, ora si fa strada verso il mondo della televisione italiana.

Biografia e carriera di Daniel Sharman

Nato a Londra il 25 Aprile 1986, Daniel Sharman, coltiva la sua passione per la recitazione fin da piccolo, iniziando a recitare sin dall’età di nove anni. Proprio da giovanissimo comincia a percorrere la strada di attore presso la Royal Shakespeare Company, prendendo parte a due spettacoli teatrali: The Park nel 1995 e Macbeth nel 1996. Dal 2004 al 2007 ha studiato alla London Academy of Music and Dramatic Art, conseguendo una laurea in recitazione e diplomandosi con il massimo dei voti. Con il passare degli anni la passione per il teatro non si è consumata e ha continuato a recitare in molte produzioni teatrali a Londra e in Europa. Oggi Daniel si è stabilito a Los Angeles, ma continua a frequentare la sua terra d’origine, ovvero Londra.

Dopo aver dedicato la sua vita al teatro, Daniel Sharman inizia ad avvicinarsi al mondo del cinema solo nel 2011, con il lungometraggio The Last Days of Edgar Harding. Nello stesso anno lo troviamo nel film Immortals, regia di Tarsem Singh, dove interpreta Ares, il dio Greco della guerra. Raggiunge il suo massimo successo con la serie Teen Wolf, in cui interpreta il giovane licantropo Isaac Lahey. Amato da tutte le ragazzine dovrà però abbandonare la serie per iniziarne un’altra, The Originals. Nel 2017 lo troviamo invece nella serie spin-off di The Walking Dead, in cui veste i panni di Troy Otto. Anche l’Italia, e in questo caso Rai Uno, ha voluto dare maggiore visibilità a questo giovane e promettente attore inglese, inserendolo nel cast della serie “I Medici”. La serie anglo-italiana è co-prodotta da Lux Vide con Rai Fiction, Big Light Productions e Altice Group.

I Medici 3: curiosità e personaggi storici della serie tv

Chi è Lorenzo dé Medici

Nel 2017 Daniel Sharman prende parte alla seconda stagione della serie “I Medici” in cui interpreta il protagonista Lorenzo dé Medici, detto Lorenzo il Magnifico. Lo ritroviamo ora nella terza stagione, sempre in onda su rai 1 per quattro prime serate. Il nuovo regista Christian Duguay parla del personaggio di Lorenzo e la sua evoluzione nel corso della storia.

“La storia prosegue con Lorenzo che è disposto a tutto pur di difendere la sua famiglia dai nemici. Vivrà un periodo di maturità. La definirei più black. La terza stagione tratteggia l’ascesa e la caduta di una figura storica e ‘visionariàper Firenze, un uomo complesso, che ritroviamo alle prese con il desiderio di vedetta e riscatto”

Lorenzo dovrà quindi continuare a cercare di consolidare il proprio potere a Firenze, senza dimenticare però i nuovi nemici che continueranno a intralciare la sua strada.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it