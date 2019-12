Condividi su

Chelsea-Aston Villa: formazioni, quote e pronostico della partita



Si giocherà allo Stamford Bridge, mercoledì 4 dicembre, Chelsea-Aston Villa, match valido per la quindicesima giornata di Premier League.

Lampard non ci sta dopo una sconfitta inaspettata

L’allenatore dei blues vuole tornare a fare punti: prima delle due sconfitte contro Manchester City e West Ham aveva ottenuto 6 vittorie di fila che lo avevano portato al terzo posto in classifica; ora il Manchester City ha effettuato il sorpasso.



Nell’ultimo match contro il West Ham, il Chelsea ha perso il derby davanti ai propri tifosi per 0-1. La rete che ha deciso il match è stata di Cresswell ad inizio secondo tempo, poi gli hammers hanno rischiato di raddoppiare e negli ultimi minuti sono riusciti a contrastare l’assedio dei blues. La squadra di Lampard non perdeva in casa in campionato dal 22 settembre contro la capolista Liverpool. Contro l’Aston Villa, il Chelsea è favorito e vuole riprendere il cammino che consoliderebbe il posto per la zona champions, stando sempre attenti al rinato Tottenham di José Mourinho che dista 6 punti dai blues dopo l’ultima vittoria. La vittoria del Chelsea è quotata dai bookmakers a 1,28.

L’Aston Villa sembra essere rinato

Dopo le tre sconfitte di fila, la squadra di Smith ha ottenuto 4 punti in due partite mostrando ottima qualità di gioco e sacrificio. È risalita al quindicesimo posto e ha 15 punti in classifica.



Contro il Manchester United, nella partita di domenica, l’Aston Villa ha ottenuto un ottimo pareggio, 2-2 all’Old Trafford. I lions hanno disputato un fenomenale primo tempo schiacciando lo United e andando in vantaggio nei primi minuti con Grealish, ma non è bastato per ottenere il successo. Dopo l’autogol di Heaton, che ha fatto andare le due squadre negli spogliatoi sul pari, Lindelof ha portato i padroni di casa in vantaggio, che dopo due minuti si sono fatti riacciuffare dal gol di Mings. Allo Stamford Bridge ci vorrà un’impresa per battere i blues, la vittoria dell’Aston villa nettamente sfavorita è quotata dai bookmakers a 10,00.

Probabili formazioni

CHELSEA (4-2-3-1): Arrizabalaga; Azpilicueta, Zouma, Tomori, Emerson Palmieri; Jorginho, Kanté; Willian, Mount, Pulisic; Giroud.



ALLENATORE: Lampard



ASTON VILLA (4-3-3): Heaton; Guilbert, Konsa, Mings, Targett; McGinn, Luiz, Hourihane; El-Ghazi, Wesley, Grealish.



ALLENATORE: Smith

