Manchester United-Tottenham: formazioni, quote e pronostico della partita

Mercoledì 4 dicembre si disputerà all’Old Trafford Manchester United-Tottenham, partita valida per la quindicesima giornata di Premier League.

Continua l’emergenza in infermeria United

Il cammino dei red devils è molto altalenante, si trovano al nono posto in classifica con 18 punti. Nonostante sia leggermente in via di ripresa, la squadra di Solskjaer non riesce a trovare quella continuità di vittorie che servirebbe a rialzare il morale nello spogliatoio e nei tifosi.



La causa di questa incostanza è data dal numero di giocatori infortunati, un’infermeria piena di pilastri importanti del Manchester: Pogba, la mente dello United; i difensori Dalot, Bailly e Rojo; e poi, in via di ripresa, Matic e McTominay. Nell’ultima uscita di campionato, il Manchester ha disputato un brutto primo tempo contro l’Aston Villa, ma è riuscito a riprendere la partita rischiando di vincerla con il gol del 2-1 di Lindelof; Grealish ha decretato il 2-2 finale. Nel big match contro il Tottenham sarà difficile fare risultato, date le numerose assenze e la rinascita degli spurs con l’arrivo di Mourinho. I tifosi saranno fondamentali per caricare al massimo i giocatori sul campo. La vittoria del Manchester United è quotata dai bookmakers a 2,75, mentre il pareggio a 3,30.

La cura Mourinho fa effetto, difesa a parte

Con l’arrivo di Josè Mourinho, il Tottenham è tornato ad essere una squadra che gira quasi alla perfezione: cinico e spietato in fase offensiva, disattento e imprudente in fase difensiva. Fortunatamente per gli spurs, per ora i ragazzi riescono a segnare di più di quanto ne possano subire: da quando l’allenatore portoghese è arrivato, hanno preso 2 gol a partita e ne hanno fatti 10 tra Champions e Premier.



Nel match di sabato contro il Bournemouth, il Tottenham ha vinto 3-2 dominando per tutto il primo tempo e parte del secondo passando ad inizio ripresa sul 3-0. Da sottolineare una grande prestazione del rigenerato Dele Alli. Dopo il terzo gol, solito black-out per la difesa spurs che, in seguito al gol del 3-1 di Wilson, si fa schiacciare dentro la propria area per 20 minuti. Wilson firma una doppietta allo scadere e il match finisce con il brivido del possibile pareggio. Dopo questa vittoria, la squadra di Mourinho si trova al quinto posto in classifica con 20 punti. La vittoria del Tottenham è quotata a 2,55, si prevede un match equilibrato tra le due compagini.

Probabili formazioni

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Young; McTominay, Fred; James, Pereira, Rashford; Martial.



ALLENATORE. Solskjaer



TOTTENHAM (4-2-3-1): Gazzaniga; Aurier, Davynson, Alderweireld, Vertonghen; Dier, Winks; Moura, Alli, Son; Kane.



ALLENATORE: Mourinho

