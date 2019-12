Condividi su

Connie Nielsen: chi è, carriera, biografia e filmografia

Chi è Connie Nielsen? Scopriamo si più sulla vita e sulla carriera dell’artista danese conosciuta da tutto il mondo in quanto attrice internazionale. Sarà lei una delle protagoniste del film Wonder Woman che andrà in onda questa sera – 3 dicembre 2019 – sulla rete Mediaset.

Connie Nielsen: biografia, carriera e filmografia

Connie Inge-Lise Nielsen – classe 1965 – nasce in Danimarca dove cresce in un’umile famiglia. Nel corso della sua adolescenza impara 8 lingue diverse, questo perché era solita interagire con gli ospiti internazionali che sua madre (missionaria) invitava ogni anno a casa sua. Appena dopo il diploma – grazie alla sua padronanza delle lingue – Connie inizia a viaggiare: si reca dapprima in Francia, dove posa come fotomodella e poi si appassiona al mondo dello spettacolo decidendo di iscriversi ai corsi di recitazioni tenuti da Lydia Styx in Italia.

Dopo aver fatto pratica dapprima nei piccoli teatri nazionali, Connie Nielsen sbarca al cinema francese. Il primo film a cui partecipa è Par où t’es rentré? On t’a pas vu sortir – nel 1984. Quattro anni dopo torna in Italia, recitando nella fiction Colletti bianchi e nel cinepanettone di Boldi e De Sica Vacanze di Natale ’91. È proprio sul set delle riprese di Colletti bianchi che l’attrice conosce Fabio Sartor, il suo futuro compagno. La Nielsen vola poi in America – dove gira Voyage – ed in Inghilterra, ottenendo una parte insieme ad Al Pacino nel film L’avvocato del diavolo.

Il successo mondiale arriva nel 2000: Connie Nielsen viene scelta dal regista Ridley Scott come protagonista de Il gladiatore, la pellicola storica-drammatica nella quale interpreta la principessa Augusta Lucilla, la sorella dell’imperatore romano Commodo. È grazie a questo film che l’attrice ottiene importanti premi: vince il titolo di miglior attrice agli Empire Awards e due nomination come miglior attrice non protagonista rispettivamente ai Las Vegas Film Critics Society Award ed ai Blockbuster Entertainment Awards.

All’appello dei cinema in cui Connie Nielsen ha debuttato non poteva di certo mancare quello danese e nel 2004 recita in Brode – un film drammatico di Susanne Bier – nei panni della protagonista, guadagnandosi ben 4 premi come miglior attrice protagonista.

Jack Bannon: biografia, carriera e vita privata. Chi è né I Medici 3

Connie Nielsen nel film che andrà in onda questa sera

Nel 2017 Connie Nielsen veste i panni della Regina Ippolita nel film che andrà in onda questa sera – Wonder Woman. Ippolita è la sovrana della Amazzoni, un gruppo di donne forti capaci di far fronte ad ogni problema ma al tempo stesso armoniose e portatrici di pace. Diana è sua figlia, la “Wonder Woman” che dimostra alla madre di avere tutte le carte in regola per diventare una donna forte e rispettabile. Il film – definito uno dei migliori del 2017 – verrà riproposto questa sera su Canale 5 alle 21.20.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it