Prossimo turno Serie B 2019/2020: orari partite, calendario e diretta tv



Venerdì 6 dicembre si apre la quindicesima giornata di Serie B con Benevento-Trapani. Il turno continua sabato 7 con cinque match nel pomeriggio, domenica 8 altri tre e si chiuderà lunedì 9 con Perugia-Cosenza.

Prossimo turno Serie B: l’anticipo del venerdì

Benevento-Trapani ore 21:00: il quindicesimo turno di B si apre al Vigorito con un match che vede contrapporsi la capolista indiscussa del campionato cadetto e un Trapani in via di ripresa, reduce dall’aver ottenuto sette punti nelle ultime tre partite.

Il sabato pomeriggio di B

Cittadella-Salernitana ore 15:00: a distanza di tre punti l’una dall’altra, si affrontano al Tombolato due squadre che lottano per le zone alte di classifica. Nella scorsa giornata entrambe sono state bloccate da un pareggio.



Empoli-Ascoli ore 15:00: al Castellani giocheranno la squadra di Muzzi, che sta attraversando un periodo disastroso e i ragazzi di Zanetti, i quali vogliono lottare per arrivare ai play-off.



Pescara-Venezia ore 15:00: dopo aver perso lo scontro diretto contro il Perugia, i delfini cercano il riscatto contro un Venezia che si presenta all’Adriatico agguerrito, dopo la sconfitta subita in casa contro la capolista Benevento.



Spezia-Livorno ore 15:00: uno scontro salvezza all’Alberto Picco che vede il fanalino di coda Livorno affrontare uno Spezia a cui basterebbe un punto per uscire dalla zona retrocessione in caso di altri risultati favorevoli ai liguri.



Chievo-Cremonese ore 18:00: infine, nel tardo pomeriggio si chiude il sabato di B. Al Bentegodi si incrociano i clivensi, ora in zona play-off ma dal cammino discontinuo, e la Cremonese, sodalizio in forte ripresa con però un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione.

I match della domenica

Juve Stabia-Frosinone ore 15:00: al Romeo Menti, i padroni di casa in piena zona retrocessione cercheranno una vittoria che gli consentirebbe di provare a scalare la classifica, mentre gli ospiti vogliono vincere per tornare in zona play-off.



Pisa-Entella ore 15:00: entrambe a metà classifica e divise da un solo punto, si affrontano all’Anconetani per cercare tre punti che significherebbero rientrare in zona play-off.



Pordenone-Crotone ore 21:00: il posticipo domenicale è il big match di giornata, terza contro seconda in classifica. Alla Dacia Arena si profila un match entusiasmante, nel quale entrambe le compagini faranno di tutto per ottenere la vittoria e di conseguenza il piazzamento valido per la promozione diretta.

Il Monday Night

Perugia-Cosenza ore 21:00: al Renato Curi, il Perugia di Oddo, dopo la vittoria contro il Pescara, vuole proseguire il cammino verso la zona promozione, e si presenta senza dubbio come la favorita per il successo. Il Cosenza dal canto suo tenterà nell’impresa di fare punti preziosi per uscire dalla zona retrocessione.

Prossimo turno Serie B: diretta tv e streaming

Tutti i match della 15esima giornata di Serie B saranno trasmessi in diretta ed esclusiva su DAZN. Il match del venerdì, Benevento-Trapani, sarà disponibile anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport e in streaming gratuito su Rai Play.

