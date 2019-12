Condividi su

Vincenzo Amato: carriera, biografia e filmografia. Chi è in Storia di Nilde

Chi è Vincenzo Amato? Scopriamo di più sulla biografia e sulla carriera artistica dell’attore italiano conosciuto a livello internazionale che fa parte del cast della fiction Storia di Nilde, in onda questa sera – 5 dicembre 2019 – su Rai Uno.

Carriera e biografia di Vincenzo Amato

Vincenzo Amato nasce in Sicilia (Palermo) nel 1966 ed è conosciuto dal grande pubblico in quanto scultore oltre che attore italiano. Dopo essersi diplomato si trasferisce nella capitale, dove viveva la madre Emma Muzzi Loffredo, una regista e sceneggiatrice. Nel 1993 – all’età di 27 anni – Vincenzo Amato decide di intraprendere una nuova avventura e di andare a vivere negli USA. In America ha la fortuna di conoscere Emanuele Crialese, un regista italiano che gli propone una parte nel suo film One We Were Strangers, una commedia in cui recita in lingua straniera e grazie alla quale si aggiudica un importante riconoscimento al Festival del Cinema di Bruxelles.

Sempre a cura di Emanuele Crialese, Amato recita anche nella pellicola Respiro, film che lo porterà a sfilare al Festival di Cannes e a farsi conoscere dal pubblico internazionale. Il 2007 è un anno importante per l’attore, il quale riceve una nomina ai David di Donatello dopo aver egregiamente interpretato Salvatore (il protagonista) nel film Nuovomondo.

Amato può vantare la collaborazione con numerose star internazionali: è il caso di Blake Lively e Leigthon Meester, insieme alle quali ha recitato in un episodio dell’amata serie americana Gossip Girl. Nel 2014 lavora con Angelina Jolie in Unbroken, che ha dichiarato in un’intervista di aver fortemente desiderato l’attore palermitano come parte cast del suo film (la Jolie ne era infatti regista).

Nel suo privato Vincenzo è appassionato di scultura e lavora il ferro, con il quale crea opere d’arte molto apprezzate. La scultura e la recitazione vanno di pari passo nella vita di Vincenzo Amato, il quale ha dichiarato di amare entrambi i mondi. Attualmente vive a New York con la moglie e le sue due bambine, che però preferisce tenere lontane dai riflettori.

Il navigato attore interpreta lo storico leader comunista Enrico Berlinguer

Nel 2019 Vincenzo Amato è nel cast di Storia di Nilde e veste i panni di Enrico Berlinguer, colui che offrì la carica di Presidente della Camera dei Deputati a Leonilde Iotti, la protagonista della storia. La donna fu infatti la prima ad ottenere un ruolo così importante ed il documentario che andrà in onda stasera racconterà la storia della sua vita. L’appuntamento è alle 21.20 su Rai Uno.

